Nyon - Meister Red Bull Salzburg steigt gegen einen Erstrunden-Sieger in die Champions-League-Qualifikation ein. Die Salzburger treffen in der zweiten Quali-Runde entweder auf Maltas Meister Hibernians FC oder auf FCI Tallinn aus Estland. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Spieltermine für die zweite Runde sind der 11./12. sowie 18./19. Juli. Salzburg tritt im Hinspiel zuerst auswärts an. Für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League wären danach noch zwei weitere Runden zu überstehen.

Altach muss nach Georgien

Der SCR Altach startet sein Europacup-Abenteuer in Georgien. Die Vorarlberger müssen in der ersten Qualifikations-Runde der Europa League zu Tschichura Satschchere. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Der Vierte der vergangenen Bundesliga-Saison tritt am 29. Juni zuerst auswärts an. Das Rückspiel steigt am 6. Juli in Altach. (TT.com, APA)