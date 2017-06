Kasan - Deutschlands Teamchef Joachim Löw könnte am Donnerstag beim Confed Cup gegen Chile als erster Bundestrainer in der DFB-Historie die Marke von 100 Länderspielsiegen erreichen. Der 57-Jährige hält vor der Partie in Kasan bei 148 Partien als Betreuer der Deutschen. Löw weist mit 66,9 Prozent damit die höchste Erfolgsquote aller bisherigen Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft auf.

Die Nummer zwei im Sieg-Ranking ist Sepp Herberger, der in 167 Spielen als Betreuer auf 94 Erfolge kam. Den Uralt-Spielerekord des Weltmeister-Trainers von 1954 könnte Löw einholen. Der Vertrag des ehemaligen Tirol- und Austria-Coaches mit dem DFB läuft bis 2020.

Am Donnerstag (20.00 Uhr/live ORF eins, ARD) könnte Deutschland nach dem 3:2 zum Auftakt gegen Australien im Idealfall schon die Halbfinal-Teilnahme fixieren. Aber auch die Chilenen sind mit einem 2:0 gegen Kamerun erfolgreich in das Acht-Nationen-Turnier in Russland gestartet. „Chile ist eine der weltbesten Mannschaften, unabhängig vom Start in dieses Turnier. Sie haben eine unheimliche Wucht nach vorne“, sagte Löw über die Südamerikaner. (APA)