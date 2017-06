St. Petersburg, Kasan – Deutschland und Chile haben sich im Spitzenspiel der Gruppe B beim Fußball-Confederations-Cup in Russland mit 1:1 (1:1) getrennt. Die Treffer am Donnerstag in Kasan erzielten Lars Stindl (41.) für den Weltmeister und der neue chilenische Rekordtorschütze Alexis Sanchez (6.). Damit reicht beiden Mannschaften zum Abschluss der Gruppenphase am Sonntag ein Unentschieden für den Halbfinaleinzug.

Beide Teams starteten vor 38.000 Zuschauern mit einem unglaublichen Tempo in die Begegnung. Alexis Sanchez nutzte einen Fehler von seinem Arsenal-Teamkollegen Shkodran Mustafi aus und traf per Spitz und Innenstange zur frühen Führung für den Südamerikameister. Mit seinem 38. Treffer krönte sich Sanchez gleichzeitig zum Rekordtorschützen der Chilenen. Die Mannschaft von Teamchef Juan Antonio Pizzi zeigte eine enorm hohe Laufbereitschaft und setzte die Deutschen stark unter Druck. Eduardo Vargas (20.) hatte bei einem Lattenschuss Pech.

Kurz vor der Pause spielten sich die Deutschen aus der chilenischen Umklammerung. Hector bediente Stindl nach einem schnellen Konter ideal mit einem Stanglpass, der 28-Jährige musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Es war der zweite Treffer im zweiten Spiel für den Offensivspieler von Mönchengladbach, er führt damit auch die Torschützenliste an.

Nach einer hochklassigen ersten Spielhälfte flachte das Spiel in Halbzeit zwei etwas ab. Die Chilenen mussten ihrer hohen Laufbereitschaft Tribut zollen, in der Offensive fehlte die Spritzigkeit. Die junge deutsche Mannschaft war ebenfalls nicht in der Lage, den Sieg herbeizuführen. Damit liegen beide Teams vor dem letzten Spieltag am Sonntag mit je vier Zählern an der Gruppenspitze. Für den Einzug in das Halbfinale reicht jeweils ein Remis. Deutschland trifft auf Kamerun, Chile spielt gegen Australien. Der Afrikameister und die Australier hatten sich davor ebenfalls 1:1 getrennt.

Kamerun - Austraieln 1:1

Kamerun hat den ersten Sieg beim Confederations Cup leichtfertig verspielt, seine Mini-Chance auf das Erreichen des Halbfinals beim WM-Testlauf aber gewahrt. Gegen Australien kam der Fußball-Afrikameister am Donnerstag in St. Petersburg trotz Führung und guter Chancen nur zu einem 1:1 (1:0) und muss am Sonntag gegen die deutsche Nationalmannschaft unbedingt gewinnen, um erstmals seit 2003 wieder die Gruppenphase bei einem Confed Cup zu überstehen.

Andre-Frank Zambo Anguisssa (45.+1) erzielte im Krestowski Stadion vor 35.021 Zuschauern die Führung für Kamerun. Australiens Kapitän Mark Milligan glich in der 60. Minute per Foulelfmeter aus. Auch die ebenfalls sieglosen Australier haben somit noch die Chance auf das Semifinale, müssen dafür aber ihrerseits Chile schlagen. Die Gruppenfavoriten Deutschland und Chile trafen erst nach der Begegnung in Kasan aufeinander.

Die Australier begannen drei Tage nach dem 2:3 gegen das DFB-Team munter und gaben durch den in die Startelf gerückten ehemaligen Bundesligaprofi Robbie Kruse den ersten Torschuss ab (3.). Auf der anderen Seite traf Vincent Aboubakar wuchtig das Außennetz (7.). Der künftige Herthaner Matthew Leckie und der fleißige, aber nicht sehr effektive Kruse sorgten auf der rechten Seite anfangs für einigen Wirbel der im 4-3-3-System agierenden, offensiven Australier.

Leckie wurde nach einer guten halben Stunde noch entscheidend beim Schuss gestört, so dass der Ball hoch über das Tor flog. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie verflacht. Besser war die Stimmung auf den Rängen, die beim Anpfiff noch kläglich besetzt waren und sich im Verlauf der Partie immer mehr füllten.

Die zum Auftakt 0:2 gegen Chile unterlegenen Kameruner brachten gegen Ende der ersten Hälfte endlich mehr gefährliche Pässe zum Mitspieler. Benjamin Moukandjo schloss nach einem Doppelpass noch zu unplatziert ab (38.). Zambo Anguissa machte es nach einem langen Ball aus der Defensive besser und traf überlegt per Lupfer. Torhüter Maty Ryan, der wieder den Vorzug vor dem Stuttgarter Mitch Langerak bekam, stürmte dabei etwas unmotiviert heraus.

Der Ausgleich wäre gleich nach Wiederanpfiff möglich gewesen, doch nach guter Vorarbeit von Leckie verarbeitete Tomi Juric das Zuspiel schlecht und schoss dann weit vorbei (47.). Aboubakar hätte auf der anderen Seite aus bester Position freistehend das 2:0 erzielen müssen, zielte aber daneben (57.). Das rächte sich nur drei Minuten später: Nach Foul von Ernest Mabouka an Alex Gersbach pfiff Schiedsrichter Milorad Mazic Elfmeter, der Videobeweis bestätigte die Entscheidung des Serben rasch, und Kapitän Milligan verwandelte.

Angesichts des für beide Teams ungenügenden Ergebnisses blieb die Partie nun lebhaft. Kruse ging nach 65 Minuten, Oldie Tim Cahill kam für die letzten 20 Minuten. Gefährlicher wirkten die Konterversuche des Afrikameisters, das Siegtor gelang aber nicht mehr. (dpa, APA)