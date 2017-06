Kasan – Für Gastgeber Russland ging der Confed Cup am Samstag bereits nach der Vorrunde zu Ende. Die Elf von Trainer Stani Tschertschessow verlor gegen Mexiko mit 1:2 und landete in Gruppe A nur auf Platz drei. Alexander Samedow hatte die „Sbornaja“ nach 25 Minuten in Front geschossen. Sergio Araujo (31.) und Hirving Lozano (52.) drehten die Partie.

Russland schwächte sich durch den Ausschluss von Juri Schirkow (68./Gelb-Rot) selbst und ließ eine Vielzahl guter Einschussmöglichkeiten ungenützt.

Im Parallelspiel gab sich Portugal gegen Neuseeland keine Blöße. Der Europameister holte sich mit dem 4:0-Erfolg auch den Gruppensieg. Cristiano Ronaldo (33./Elfmeter), Bernardo Silva (37.), Adrien Silva (80.) und Nani (91.) erzielten die Treffer der Iberer.

Am Sonntag fällt in Gruppe B die Entscheidung. Deutschland (17.00 Uhr gegen Kamerun) und Chile (17.00 Uhr gegen Australien) haben mit jeweils vier Zählern aus den ersten beiden Partien die besten Karten auf die Halbfinal-Tickets. Der Gruppensieger bekommt es am Donnerstag mit Mexiko zu tun. Der Zweite tritt am Mittwoch gegen Portugal an. (TT.com)