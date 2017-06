Wien - Der FC Wacker Innsbruck trifft in der ersten Runde des UNIQA-ÖFB-Cups 2017/18 auf den Regionalligisten Vorwärts Steyr. Die WSG Wattens bekommt es mit dem TUS Bad Gleichenberg ebenfalls mit einem Regionalligisten zu tun. Westligist Schwaz hat ein Hammerlos gezogen und trifft auf Rapid Wien, während Kitzbühel den LASK fordert.

De TSV St. Johann trifft auf den Kapfenberger SV, der FC Kufstein auf Anif, während der SV Wörgl gegen Vöcklamarkt antritt. Diese Paarungen ergab die Auslosung am Montagabend in Wien.

Titelverteidiger Red Bull Salzburg trifft auf den in der Regionalliga Mitte engagierten Deutschlandsberger SC. Die Wiener Austria gastiert bei Ostligist ASK Ebreichsdorf, Sturm Graz tritt zum Auftakt in Hard an, Altach im Vorarlberg-Duell in Dornbirn.

Die erste Runde des Cups ist für 14. bis 16. Juli angesetzt. Insgesamt 64 Mannschaften nehmen teil, 19 Vereine aus der Bundesliga und 45 Vereine aus den Landesverbänden. Der FC Liefering verzichtet auf eine Teilnahme. (TT.com, APA)