Kasan – Provokation kann auch im Fußball ein Stilmittel sein. Und einer wie Chile-­Vorkämpfer Arturo Vidal weiß genau, wie das geht, und deshalb soll er vor dem heutigen (20 Uhr) Confed-Cup-Halbfinale mehr oder minder freundliche Worte an den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo gerichtet haben.

„Ronaldo ist ein Besserwisser. Für mich existiert er nicht“, soll Vidal gegenüber chilenischen Journalisten am Montag gesagt haben. Er habe außerdem seinem deutschen Clubkollegen Joshua Kimmich bereits gesagt, dass man sich im Finale treffen werde, wurde der Bayern-Profi zitiert. Deutschland fordert ja morgen (20 Uhr) im zweiten Halbfinale die Mexikaner.

Andere, zurückhaltendere Worte fand Chile-Trainer Juan Antonio Pizzi. „Portugal ist ein sehr schwieriger Gegner. Aber für sie wird es auch nicht einfach, uns zu schlagen“, sagte der Argentinier. Seine Elf wird wieder versuchen, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Der kräfteraubende Spielstil des Copa-América-Siegers ist jedoch mit Risiko verbunden. In den Partien gegen Deutschland und Australien schwanden ja am Ende sichtlich die Kräfte.

Portugal setzt auf Cristiano Ronaldo, Teamchef Fernando Santos muss seine Elf aber umbauen. Der künftig für Manchester City spielende Offensivmann Bernardo Silva war wegen einer Knöchelblessur fraglich. Fix fehlen werden der verletzte Linksverteidiger Raphael Guerreiro sowie der gesperrte Abwehrchef Pepe.

Ronaldo gab sich vor dem Spiel wortkarg. „Konzentriert“ sei er, ließ er via Instagram ausrichten. Die in Spanien laufenden Steuerermittlungen lassen den Weltfußballer offensichtlich nicht ganz so kalt. Die russischen Fans haben ihr Urteil über Ronald­o – unabhängig davon – bereits gefällt. Beim 4:0 gegen Neuseeland in St. Petersburg wurde der Real-Stürmer gefeiert. Jubel brandete auf, als sein Bild beim Abspielen der Hymnen auf der Anzeige­tafel erschien. Ovationen gab es bei der Auswechslung nach 66 Minuten.

Und auch Vidal ruderte gestern wieder zurück. Er sei falsch zitiert worden, die inter­nationalen Presse-Berichte über den „Besserwisser-Sager“ seien auf Übersetzungsfehler zurückzuführen. Wie auch immer. Gestern formulierte es Vidal mit anderen Worten: „Ronaldo ist in Topform, aber sie haben mehr zu bieten als nur ihn.“ Für einen wie CR7 könnte aber schon dieser Satz eine Provokation darstellen ... (t.w., dpa)