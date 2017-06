Frankfurt/Main - Titelverteidiger Bayern München startet gegen Bayer Leverkusen in die 55. Saison der deutschen Bundesliga. Das Eröffnungsspiel wird am 18. August (20.30 Uhr) in der Allianz Arena ausgetragen. Vizemeister RB Leipzig gastiert am 1. Spieltag bei FC Schalke 04. Das geht aus dem am Donnerstag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Spielplan hervor.

Die beiden Aufsteiger treten auswärts an. Der VfB Stuttgart muss zu Hertha BSC reisen, Hannover 96 ist zu Gast beim FSV Mainz 05. Zum Auftakt bestreiten Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln ihr rheinisches Derby.

Wegen der WM 2018 in Russland wird es eine auf vier Wochen verkürzte Winterpause geben und die Spielzeit schon am 12. Mai enden. (dpa)