Innsbruck — „Der nächste schwere Gegner, von dem wir gefordert werden, von dem wir lernen können, den wir natürlich auch ärgern wollen", erklärte Wacker-Coach Karl Daxbacher vor dem heutigen Testspiel ab 18 Uhr in Jenbach gegen Dynamo Kiew. Nach dem Schweizer Vizemeister Young Boys Bern (0:3) und dem 1:0-Sieg gegen den deutschen Bundesligisten Augsburg ist der ukrainische Vizemeister die dritte internationale Hürde für die zweitklassigen Schwarzgrünen innerhalb einer Woche.

Das Kräftemessen in Kiew ist zugleich die Generalprobe für den Pokalauftakt am 14. Juli in Steyr. Armin Hamzic fehlt wegen einer schmerzhaften Sprunggelenksverletzung. Ebenso der leicht angeschlagene Philipp Riegler und Lukas Hupfauf, der in der Vorbereitung aufzeigte, aber gegen Bern einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich erlitt. Tormann-Neuerwerbung Christopher Knett stieg nach ausgestandenen Adduktoren-Beschwerden wieder in das Mannschaftstraining ein. Möglich, dass er heute in Jenbach zum Einsatz kommt.

Morgen Sonntag lädt der FC Wacker rund um das Tivoli zum schwarzgrünen Familienfest. Ab 10.15 Uhr findet ein öffentliches Training am Tivoli-W1 statt, anschließend werden die Spieler und die neuen Dressen vorgestellt. (w.m.)