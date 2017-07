Hippach — Fußballprofi Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam ist nach seinem Zusammenbruch im Testspiel gegen Werder Bremen in Hippach „außer Lebensgefahr". Das teilte sein Verein am späten Samstagabend via Twitter mit. Der 20-Jährige liege auf der Intensivstation und werde weiter im „künstlichen Tiefschlaf" gehalten, hieß es in den Mitteilungen des niederländischen Clubs.

Der niederländische U21-Nationalspieler war in der im Zillertal ausgetragenen Partie mit Herzkreislaufversagen zusammengebrochen. Nouri musste wiederbelebt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Freundschaftsspiel war daraufhin abgebrochen worden. (APA)