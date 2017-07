Paola - Serienmeister Salzburg startet am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF eins) den zehnten Anlauf auf die Champions League in der Red-Bull-Ära. Einmal mehr unter veränderten Personal-Vorzeichen bekommen es die „Bullen“ zum Auftakt in Paola auswärts mit dem maltesischen Meister Hibernians FC zu tun, der trotz zweier österreichischer Legionäre als krasser Außenseiter ins Rennen geht.

2,7 Millionen Euro Marktwert

Schon der Umstand, dass Salzburg Montagmittag nach Malta und nicht nach Tallinn abhob, ist eine kleine Überraschung. Der Erstrundenerfolg über Estlands Champion war erst das dritte Mal, dass die Inselkicker in ihrer 56-jährigen Europacuphistorie eine Runde überstanden. Der Marktwert der „Hibs“ entspricht mit 2,7 Millionen Euro (transfermarkt.at) nicht einmal jenem von Salzburgs Valentino Lazaro (3 Mio.). Insgesamt werden die „Bullen“ auf fast 44 Millionen Euro taxiert.

Salzburgs Neo-Coach Marco Rose verzichtete vor seinem Profidebüt dennoch auf große Ansagen. „Es ist ein Gegner, der unangenehm werden kann, wenn wir es zulassen“, erklärte der Deutsche. Dies soll jedoch nicht passieren. Tore schießen und bestenfalls keines bekommen, so lautet der Plan. Das Rückspiel am 19. Juli könnte dann schon ruhiger angegangen werden. Rose hielt fest: „Wir wollen beweisen, dass wir gut gearbeitet haben und in die nächste Runde kommen.“

Rose und sein Trainerstab haben Maltas zwölffachen Meister und zehnmaligen Cupsieger mit den beiden österreichischen Sommertransfers Marco Sahanek und Martin Kreuzriegler sowohl vor Ort als auch auf Video studiert und ihre Schlüsse gezogen. „Sie versuchen auch, Fußball zu spielen. Wenn sie unter Druck kommen, suchen sie aber recht schnell ihren Zielspieler“, erklärte Rose. Beim fraglichen Mann handelt es sich um den 31-jährigen brasilianischen Stürmer Jorginho, der gegen Tallinn in beiden Spielen je einmal traf. Explizit warnte Rose vor dem ehemaligen FAC-Kicker Sahanek und dessen „herausragenden Standards“.

Personell verändertes Gesicht bei Salzburg

Sicher ist, dass Salzburg im Vergleich zur Vorsaison ein personell wie spielerisch leicht verändertes Gesicht zeigen wird. Mit Wanderson, Christian Schwegler, Konrad Laimer und Andre Wisdom sind vier Leistungsträger nicht mehr im Team, allerdings ist es gut möglich, dass am Dienstag kein „echter“ Zugang in der Startelf steht. Dafür könnten Rückkehrer wie Reinhold Yabo und Munas Dabbur einlaufen.

Verzichten muss Rose auf der Ferieninsel jedenfalls auf Samuel Tetteh (Knie), Xaver Schlager (Sprunggelenk) und David Atanga (Mittelfuß). Dazu kommt der Ausfall von Rechtsverteidiger Stefan Lainer, der sich gegen Anderlecht einen Bändereinriss im rechten Sprunggelenk zuzog und von Valentino Lazaro ersetzt werden wird. Valon Berisha ist wegen einer Fußprellung fraglich. Der Mittelfeldmann will laut Rose unbedingt dabei sein. „Valon ist ein Krieger. Er sagt, es geht sich aus.“ (APA)