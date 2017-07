Wien - Österreichs Frauen-Nationalteam ist am Dienstag von der heimischen Staatsspitze in der Hofburg in Wien feierlich verabschiedet worden. Bundespräsident Alexander van der Bellen, Bundeskanzler Christian Kern, Nationalratspräsidentin Doris Bures und Sportminister Hans-Peter Doskozil wünschten der Auswahl von Trainer Dominik Thalhammer alles Gute für die EM-Teilnahme in den Niederlanden.

Da es die erste des ÖFB-A-Teams der Frauen ist, freute sich Van der Bellen, „dass eine Männerbastion mehr gefallen ist. Vor 30 Jahren wurde der Frauen-Fußball noch verlacht und galt als nicht standesgemäß", erinnerte der Bundespräsident. „Gott sei Dank ist das vorbei." Danach zog er einen Vergleich zwischen Politik und Fußball. In beiden Bereichen spielten „Emotionen, Leidenschaft" und auch „Fingerspitzengefühl" eine große Rolle und erlebe man „Höhen und Tiefen".

„Attacken von der linken und rechten Seite"

Auch in der Politik müsse man „die Stärken des Gegners miniminieren" und dessen „Schwächen ausnützen". „Die Attacken kommen dabei manchmal von der linken und manchmal von der rechten Seite", erklärte Van der Bellen bewusst zweideutig, bevor er auf den wesentlichen Unterschied einging: Er vermisse „manchmal einen klaren Schiedsrichter in der Politik".

Im Gegensatz zum Bundespräsidenten, der „auch über Männer-Fußball nicht alles weiß", outete sich Kern als „absoluter Fußball-Narr". „Ich freue mich riesig und bin sehr stolz auf das, was sie erreicht haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Österreich für eine EM qualifiziert", betonte der Kanzler bei seiner Ansprache an das Nationalteam.

„Fußball ist so eine verrückte Sache", erinnerte Kern an das Vorjahr, als er bei der Verabschiedung der Männer vor der EM in Frankreich überzeugt gewesen sei, dass David Alaba und Co. Europameister werden würden. Das habe dann aber „schändlich nicht geklappt, deshalb hoffe ich, dass sie endlich die Isländer reinhauen", sagte er in Anspielung an die 1:2-Niederlage im Vorjahr, mit der Österreichs Männer bereits in der Gruppenphase ausgeschieden waren.

Selfie mit dem Bundespräsidenten

Auch die ÖFB-Frauen treffen heuer zum Abschluss am 26. Juli (20.45 Uhr/live ORF Sport+) in Rotterdam auf die Isländerinnen. Zuvor geht es in der Gruppe C zum Auftakt am 18. Juli (18.00) in Deventer gegen WM-Teilnehmer Schweiz und dann am 22. Juli (20.45/beide live ORF eins) in Utrecht gegen Gruppenfavorit Frankreich. Für die Spielerinnen war der Verabschiedung ein besonderes Erlebnis. „Das ist eine große Ehre", betonte etwa Sarah Zadrazil, die Präsident van der Bellen um ein Selfie bat.

Anschließend ging es für das Team inklusive 15-köpfigem Betreuterstab im Mannschaftsbus direkt von der Hofburg zum Flughafen nach Schwechat. Dort hob um 15.05 Uhr der Flieger Richtung Amsterdam ab. Von dort ging es dann weiter ins EURO-Basecamp nach Wageningen. Nur ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck fehlte bei der Verabschiedung, da sie noch in Deutschland an ihrem verletzten Knie intensiv behandelt wurde. Sie sollte dann am Abend direkt zum Team stoßen. (APA)