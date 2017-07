Paola - Keine Blamage, klarer 3:0-Sieg, erste Hürde auf dem Weg in die Champions League quasi genommen: Der Einstand von Salzburg-Trainer Marco Rose ist geglückt. Der Klasseunterschied zwischen Maltas Fußball-Meister Hibernians FC und Österreichs Double-Sieger war am Dienstag in Paola augenscheinlich. Die „Bullen“ können schon vor dem Heimrückspiel am Mittwoch auf mögliche Quali-Drittrundengegner schauen.

Spieler „müde und kaputt“

„Wir sind natürlich erleichtert, dass wir ein gutes Ergebnis geholt haben“, betonte Rose nach seiner Pflichtspiel-Premiere. Seine Kicker hätten für das erste Bewerbspiel der Saison eine gute Leistung geboten. „Ich bin mit dem Auftritt sehr einverstanden“, meinte der Deutsche. Die 95 Minuten hinterließen ihre Spuren. „Alle sind müde und kaputt, weil schon viel harte Arbeit dahintersteckt. Es war ja kein Betriebsausflug“, sagte Rose.

Seine Truppe hatte bei großer Hitze auf dem holprigen Untergrund Startschwierigkeiten, konnte die Malteser in der ersten halben Stunde auch aufgrund des fehlenden letzten Passes kaum vor Probleme stellen. Nach dem Elfmetertor von Valon Berisha (32.) fielen die Gäste aber vor 4.450 Zuschauern, darunter Leipzigs Sportchef Ralf Rangnick, merklich zurück, hatte Salzburg leichtes Spiel. Die Folge waren weitere Treffer von Hwang Hee-chan (35.) und Takumi Minamino (54.).

„Der Gegner hat seine Grundordnung geändert, sich an uns angepasst. Wir haben trotzdem versucht, selbst Lösungen zu finden. Wir haben ein bisschen gebraucht, um zu Chancen zu kommen, Gott sei Dank dann aber ein Tor gemacht. Insgesamt hätten wir sicher mehr Tore erzielen können“, resümierte der 40-jährige Coach. Auf der anderen Seite hätte auch das 1:3 fallen können, Alexander Walke zeigte bei einem Degabriele-Abschluss (94.) eine Glanzparade. „Er hat seinen Anteil am guten Ergebnis“, lobte Rose seinen Kapitän.

„Wollen auch im Rückspiel gutes Spiel machen“

Das Rückspiel gegen Marco Sahanek, Martin Kreuzriegler und Co ist jetzt nur noch Formsache. „Wir wollen aber auch dort fokussiert reingehen und ein gutes Spiel machen, um mit einem guten Gefühl in die nächste Runde zu gehen“, erklärte Rose. Nicht dabei ist in der Red Bull Arena Berisha, der mit einem Tor und Assist einmal mehr eine tragende Rolle hatte, kurz vor Schluss wegen eines harten Fouls aber eine für den Offensivspieler „vielleicht ein bisschen harte“ Rote Karte (86.) sah. „Ich hoffe, dass er glimpflich davonkommt“, sagte der Oscar-Garcia-Nachfolger.

Das Nachtleben auf Malta durften seine Spieler trotz des Sieges nicht kennenlernen. Immerhin kam ein bisschen Urlaubsfeeling auf, der eine oder andere Spieler wagte noch vor dem Rückflug in die Heimat am Mittwochvormittag den Sprung ins Meer. Rose fehlte im Flieger, der reiste nach Leipzig wegen eines Begräbnisses eines ehemaligen Trainerkollegen.