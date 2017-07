Von Tobias Waidhofer

Schwaz, Kitzbühel – „Da war vieles ein Fall für die Spira“, konnte der Obmann-Stellvertreter des SC Schwaz, Hannes Mair, gestern schon wieder lachen. Wie der Schwazer Fußball-Funktionär die Kurve vom Cup-Schlager gegen Rapid Wien (Sonntag, 16 Uhr, Puls 4) zur ORF-Grand-Dame (Alltagsgschichten, Liebes­gschichten & Heiratssachen ...), die vor allem durch ihre Wiener Gesellschaftsstudien bekannt wurde, kratzt?

Mair hatte den „Fehler“ gemacht, seine Telefonnummer für Ticketanfragen anzugeben. „Ich will gar nicht wissen, wie viel ich zuletzt telefoniert habe. Da war alles dabei. Und ich war am Abend froh, das Handy ausschalten zu können.“

Große grün-weiße Fan-Abordnung

Und auch ansonsten war in den vergangenen Tagen genug zu tun: Die groben Zahlenspiele: 90 Polizeibeamte, 30 Vereinsordner, 13 externe Security-Mitarbeiter und sechs Ordner, die der SK Rapid eigenhändig aus Wien mitnimmt, sollen für Ordnung rund um und im Schwazer Sportzentrum sorgen. Insgesamt werden 1500 Zuschauer am Sonntag Einlass finden, 350 Karten („Die hätten das Stadion aber auch alleine voll machen können“) gingen über offizielle Kanäle an die Anhänger des österreichischen Rekordmeisters. „Auch wenn es viel Arbeit ist, freuen wir uns natürlich über das Los“, kehrt Obmann Bernhard Holaus die positiven Seiten der vielen Arbeit hervor.

Sportlich gibt es ja sowieso keine zwei Meinungen. Für Kapitän Tobias Vogler wird das Match zu einem echten Highlight: „Wir müssen bescheiden bleiben. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Aber im Cup ist ja alles möglich“, erklärte der Sohn des Sportlichen Leiters Hannes Vogler.

Nichts dem Zufall überlässt (wie immer) Taktikfuchs Stefan Höller. Der Schwaz-Coach schaute dem österreichischen Rekordmeister zuletzt im Test gegen Monaco auf die Beine. Was er seinem Sportlichen Leiter mitgeteilt hat? „Dass sie gut sind“, lachte Vogler. Wer Höller kennt, weiß, dass er in den eigenen vier Kabinenwänden mehr Details preisgeben wird. Fehlen wird dann wohl der erkrankte Routinier Ronald Gercaliu. Und auch wenn der Zuschauerrekord im Schwazer Sportzentrum – bei einem Testspiel zwischen Mallorca und dem HSV kamen einmal 2000 Fans – am Sonntag nicht fällt, das Ausverkauft-Schildchen soll definitiv im Kassa-Häuschen baumeln. Bis gestern wurden 1100 Tickets verkauft. Das größte Kopfzerbrechen bereitet den Verantwortlichen aktuell die Parkplatzsituation, vor Ausschreitungen hat Obmann-Stellvertreter Mair keine Angst: „Bei uns ist zum Glück noch nie was passiert.“ Auch nicht, wenn Innsbrucker Fans anreisen sollten? „Nein, wir haben mit deren Fanszene ein sehr gutes Verhältnis.“

Mehr Ausgaben als Einnahmen bei Kitzbühel

Beim FC Kitzbühel, der am Samstag (17 Uhr, live in der ORF-Sport-Plus-Konferenz) den LASK empfängt, sieht man die Sachlage nicht ganz so positiv. Es gebe Hinweise der Polizei, „dass es Probleme zwischen LASK- und FC-Wacker-Fans geben könnte“, erzählt der Kitzbüheler Sicherheitsbeauftragte Harald Höller. So wie das Rapid-Gastspiel in Schwaz wird also auch der Auftritt der Linzer Athletiker in der Gamsstadt zum Hochsicherheitsspiel. Auch weil es zuletzt schon beim Testspiel zwischen den YB Bern (Fanfreundschaft mit dem LASK) und dem FC Wacker in Fügen gekracht hatte.

Was eigentlich ein Cup-Festtag werden sollte, wird so zu einem Ärgernis: „Wir werden schlussendlich mehr Ausgaben als Einnahmen haben. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein“, ärgert sich Höller. Der Kitzbüheler sieht dabei vor allem den FC Wacker und den Verband in der Pflicht. „Wir können nichts dafür. Das sind nicht unsere Probleme.“

„Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, dass mir keine dementsprechenden Informationen vorliegen“, antwortet Maximilian Laimer, Sicherheitsbeauftragter des FC Wacker. „Wir haben unsere Kanäle, sind im guten Austausch mit den Fans und arbeiten gerne mit jedem Verein zusammen.“ Aber: „Wenn sich jemand privat ein Fußballspiel anschauen will, wird er das machen.“

100 bis 150 LASK-Anhänger haben sich derweil in Kitzbühel angesagt, gegen zwei davon soll sogar ein bundesweites Stadionverbot vorliegen. Höller schüttelt den Kopf: „Ich weiß nicht, was die da wollen. Hinein kommen sie nämlich sicher nicht.“