Innsbruck - „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihm und bei seinen geliebten Angehörigen." In berührenden Worten musste der niederländische Fußballverein Ajax Amsterdam am Donnerstag den Gesundheitszustand seines Spielers Abdelhak, genannt Appie, Nouri bestätigen.

Der 20-jährige Niederländer mit marokkanischen Wurzeln war am Samstag bei einem Testspiel in Hippach auf dem Spielfeld mit Herzrhythmusstörungen zusammengebrochen. Nach der Reanimation vor Ort wurde er in die Innsbrucker Klinik gebracht. Nachdem es von dort zuerst positive Nachrichten hinsichtlich des Herzens des jungen Spielers gab, dann die Schockdiagnose: „Ernsthafte und dauerhafte Hirnschädigung", wie Ajax in einer Aussendung bestätigte.

Schon am Donnerstagvormittag hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Ergebnisse der Untersuchung in der Klinik keine guten Nachrichten gebracht haben. Ajax-Sprecher Miel Brinkhuis wollte das gegenüber der TT vorerst nicht bestätigen. Nach weiteren Untersuchungen dann die Hiobsbotschaft, wonach „ein großer Teil des Gehirns nicht mehr funktioniert und die Chance auf Erholung der entscheidenden Hirnfunktionen gleich null ist". Die schweren Hirnschäden wurden mit dem langen Sauerstoffmangel im Gehirn nach dem Zusammenbruch erklärt. Nouri war am Samstag mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen und dann in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden. Aus diesem wurde er am Mittwoch geweckt, um das Gehirn untersuchen zu können.



Der Schock in Amsterdam über die Nachricht aus Innsbruck war groß. Nach Veröffentlichung des Statements war die Ajax-Homepage zusammengebrochen. Club-Direktor Edwin van der Sar erklärte: „Das ist die denkbar schlechteste Nachricht. Es ist schrecklich." Auf Twitter sprachen andere Clubs, Spieler und Fans den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Die Familie des 20-jährigen Talents war schon vor Tagen nach Innsbruck ans Krankenbett geeilt. Sie ließ über den Club mitteilen, „die Gebete nicht zu stoppen".

Nouri, der 1997 in Amsterdam zur Welt kam, galt als großes Talent und debütierte vergangene Saison im Profiteam. Der 20-Jährige wurde für transportfähig erklärt und soll schon in den nächsten Tagen, möglicherweise auch bereits am Freitag, von Innsbruck in ein Krankenhaus in den Niederlanden verlegt werden.

„Wir sind alle bestürzt, dass sich die Befürchtungen, die man angesichts der Situation haben konnte, jetzt bewahrheitet haben", erklärt der Geschäftsführer Sport von Werder Bremen, Frank Baumann, gegenüber der dpa. „Unsere Gedanken sind bei der Familie, den Angehörigen, seinen Mitspielern und allen Mitarbeitern von Ajax." Bremen war im Testspiel der Gegner der Niederländer. Das Spiel wurde damals abgebrochen.

Erinnerungen an Friso-Drama

Schon einmal stand die Innsbrucker Klinik im Zentrum der niederländischen Öffentlichkeit. Nach einem Lawinenunglück in Lech war der Sohn der damaligen Königin Beatrix, Prinz Johan Friso, im Februar 2012 in die Klinik gebracht worden. Nach rund einer Woche ergab auch hier eine Untersuchung schwere neurologische Schäden am Gehirn. Friso wurde nach England und später nach Den Haag verlegt, wo er 2013 starb. (dpa, mw)