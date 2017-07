Von Wolfgang Müller

Steyr — Ende gut, fast alles gut — der FC Wacker siegte am Freitagabend zum Saisonstart in Steyr in der Verlängerung 4:1. Nach 90 Minuten stand es im Pokalkrimi vor 3500 Zuschauern noch 1:1, dann setzten sich die Innsbrucker gegen den engagiert kämpfenden Regionalligisten doch noch klar durch und ersparten sich einen Frustkiller für den Meisterschaftsstart in einer Woche.

Ohne klassischen „Neuner" ließ Karl Daxbacher seine Schwarzgrünen beginnen. Patrik Eler verabschiedete sich bekanntlich am Donnerstag nach Nancy. In französischen Medien wurden 610.000 Euro Ablöse plus 15-prozentiger Beteiligung bei Weiterverkauf kolportiert. Nachfolger Zlatko Dedic steigt nächste Woche ins Training ein. Also sorgte Flo Jamnig im Sturm-Zentrum für Gefahr. Bereits in der zweiten Minute legte er ideal für Stefan Rakowitz auf, doch die FCW-Neuerwerbung scheiterte an Goalie Bernhard Staudinger. Dann verzog Daniele Gabriele (6.) vom Sechzehner nur knapp und Jamnigs Kopfball (10.) lenkte der starke Staudinger akrobatisch an die Latte. Die im neuen weißen Auswärtsdress aufspielenden Innsbrucker hatten zunächst alles im Griff, doch in Führung gingen die Hausherren. Ein Freistoß von Thomas Himmelfreundpointner (26.) landete im Wacker-Tor. Was man in solchen Cupspielen unbedingt verhindern sollte, trat damit ein. Der drittklassige Außenseiter führte und stemmte sich noch verbissener gegen den Zweitligisten. Weil nach einem Foul an Roman Kerschbaum der Elferpfiff ausblieb, marschierte der FC Wacker sichtlich angefressen mit dem 0:1-Rückstand in die Kabine.

Erst als Daxbacher mit Okan Yilmaz einen gelernten Mittelstürmer brachte, war bei den mitgereisten Wacker-Fans Jubel angesagt. Eine Flanke von Jamnig versenkte der 19-Jährige zum 1:1-Ausgleich. In der Folge waren die Tiroler klar am Drücker, doch Steyr-Goalie Staudinger war bei einem Schuss von Schimpelsberger auf dem Posten. Weil der Regionalligist das Remis bis zum Schlusspfiff verteidigte, mussten beide Teams eine halbstündige Zusatzschicht einschieben.

In der Verlängerung hatten die Tiroler dann den längeren Atem. Flo Rieder (97.) erzielte nach perfekter Auflage von Harrer die erlösende 2:1-Führung. Kerschbaum erhöhte mit einem knallharten Schuss auf 3:1 und Jamnig besiegelte schließlich den letztlich verdienten 4:1-Erfolg.