ASK Ebreichsdorf (RL Ost) - FK Austria Wien 0:0 n.V., 3:4 i.E. Rote Karte: Holzhauser (44.) ASKÖ Oedt (OÖ-Liga) - ATSV Stadl Paura (RL Mitte) 3:1 (1:0) SKU Amstetten (RL Ost) - SC Wr. Neustadt 1:0 (0:0). Tor: Vukovic (78.) SV Horn (RL Ost) - FAC 3:1 (1:1). Tore: Preininger (2.), Kawanaka (49.), Kirschner (81.) bzw. Gashi (24.) SC/ESV Parndorf (RL Ost) - Vienna 2:1 n.V. (1:1,1:1). Sportunion Vöcklamarkt (RL Mitte) - SV Wörgl (RL West) 7:0 (3:0) TSV. St. Johann (RL West) - Kapfenberger SV 0:1 (0:0). Tor: Fucek (50.) Wacker Innsbruck 1:4 n.V. (1:1,1:0). Tore: Halbartsschlager (25.) bzw. Ylmaz (69.), Rieder (97.), Kerschbaum (110.), Jaming (116.) SC Kalsdorf (RL Mitte) - SC Neusiedl am See (RL Ost) 0:2 (0:1) SC Weiz (RL Mitte) - SV Lafnitz (RL Mitte) 2:1 (0:1) SC Bad Sauerbrunn (Burgenlandliga) - ASK-BSC Bruck/Leitha (RL Ost) 0:4 (0:1) SV Seekirchen (RL West) - SV Grödig (RL West) 1:2 n.V. (1:1,0:0)