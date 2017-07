Von Tobias Waidhofer

Kitzbühel — Nachdem der FC Kitzbühel vergangene Saison in der zweiten Cup-Runde BW Linz (1:2) an den Rand einer Niederlage gebracht hatte, sollte gestern eben der große Linzer Bruder dran glauben. Die defensive Aufgabe, die Bundesliga-Aufsteiger LASK mit René Gartler und seinen offensiven Helfern Bruno und Rajko Rep den Kitzbühelern stellte, war aber eine schwierige.

Und so war es kein Zufall, dass der Slowene Rajko Rep (10., 20.) die größten Möglichkeiten der ersten Halbzeit vorfand. Dazwischen hatte Da­nijel Djuric LASK-Schlussmann Parvao Pervan mit einem Kopfball getestet (16.). Und in der 24. Minute zögerte Kitzbühel-Solospitze Daniel Walker — wie Schlussmann Bexon Kooperationsspieler vom FC Southend United (England) — zu lange mit dem Abschluss.

Die 717 Zuschauer (darunter etwa 150 LASK-Fans) konnten zufrieden mit ihrem Team sein. Defensiv diszipliniert und enorm kampfstark präsentierten sich der starke Bojan Margic und Co. Und auch LASK-Coach Oliver Glasner gefiel gar nicht, was er da auf dem Rasen geboten bekam. Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto lauter wurde der ehemalige Red-Bull-Coach an der Seitenlinie. Das torlose Remis zur Pause war dann der gerechte Zwischenlohn für die Gamsstädter.

Der zweite Durchgang begann ohne personelle Änderungen, also weiter mit Andi Hölzl im zentralen Kitzbüheler Mittelfeld. Und auch am Rasenviereck bot sich ein ähnliches Bild. Der Westligist verteidigte, der LASK versuchte den Kitzbüheler Abwehrbeton zum Bröckeln zu bringen.

Und nach einem Gruber-Fehler wäre Gartler fast der erlösende Führungstreffer gelungen (50.), nur eine Minute musste Kitzbühel-Keeper Josh Bexon erneut gegen den LASK-Torjäger retten. Doch die Abwehrschlacht der Markl-Elf ging vorerst erfolgreich weiter. Und vorne kam in der 63. Minute Djuric nach starker Walser-Vorlage wieder einmal zu einem Abschluss. Hinten rettete Abwehrchef Thomas Hartl gerade noch gegen Thomas Goiginger. Zum dritten Mal fand dann Gartler seinen Meister in Kitz-Goalie Bexon (70.). Als der sonst starke Schlussmann in der 79. Minute einen Eckball verpasste, fehlte erneut nicht viel für die Linzer.

Schlussendlich war es ein Standard, der den Linzern doch noch den Sieg bescherte. Ein scharfer Freistoß von Peter Michorl aus spitzem Winkel schlug in der 86. Minute zum 0:1 im langen Eck ein. Kitzbühel darf nach nur 14 Tagen Training aber definitiv stolz auf diese Leistung sein.