Von Wolfgang Müller

Innsbruck — Mit zwei deftigen Watschn verabschiedeten sich am Samstag die Werkssportgemeinschaft Wattens und der FC Kufstein bereits in der ersten Runde aus dem ÖFB-Pokal. Vor allem der kapitale Fehlstart der Kristall-Buam überraschte. Denn die Wattener waren gewarnt und wollten sich in Bad Gleichenberg auch ohne das verletzte Trio Flo Buchacher, David Gugganig und Simon Zangerl keine Blöße geben und Selbstvertrauen für den Meisterschaftsstart gegen Hartberg tanken. Doch in der Steiermark lief dann gestern alles gegen die Tiroler.

Dabei begann das Spiel nach Plan. Milan Jurdik erzielte nach Ecke von Benni Pranter bereits in der 20. Minute das 1:0. In der Folge verabsäumten es die Tiroler, die Führung weiter auszubauen. Mit dem Ausgleich durch Philipp Wendler drehte sich die Partie. Als Flo Top­litsch in der 64. Minute mit einer schweren Schulterverletzung auf der Bahre vom Platz gebracht wurde, nützen die Hausherren die WSG-Niedergeschlagenheit eiskalt aus und erzielten innerhalb von 13 Minuten vier Tore. Die Truppe von Thomas Silberberger agierte völlig außer Rand und Band, der Schlusspfiff war dann eine Erlösung. Dieser kapitale Saison-Fehlstart muss in den nächsten Tagen erst einmal verdaut werden. „Wir haben clever begonnen, dann per Stellungsfehler den Ausgleich kassiert und sind letztlich planlos in vier Konter gelaufen. Das wird Konsequenzen haben."

Der FC Kufstein verabschiedete sich ebenfalls mit einer 1:5-Niederlage in Anif aus dem Pokalbewerb. „Nach dem Anschlusstreffer vergaben wir einen Sitzer zum Ausgleich, dann ging nichts mehr", haderte FCK-Coach Markus Duftner etwas mit dem Spielverlauf, denn gegen den letztjährigen Westligameister hielten die Festungsstädter die Partie lange offen, gerieten dann aber wie aus dem Nichts nach einem Elferfoul von Kapitän Matthais Treichl in Rückstand. Hoffnung keimte nach dem 1:2 durch Ex-Wacker-Stürmer Marco Hesina auf, der gleich darauf eine hundertprozentige Chance ausließ.

Letztlich stand nach dem Schlusspfiff ein ernüchterndes 1:5 und der Trainer weiß, wo der Hebel anzusetzen ist: „Für uns war das eine Standortbestimmung. Wir werden im konditionellen Bereich noch intensiv arbeiten müssen, denn zum Schluss ist uns ganz einfach die Luft ausgegangen."