Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Der Cup­abend in Steyr war für den FC Wacker wie erwartet kein Honiglecken, aber nach dem hart erkämpften 4:1-Erfolg in der Verlängerung ein Saisonstart, der so richtig Lust auf mehr macht. „Der Pokal ist, wie wir aus der Vergangenheit wissen, kein Selbstläufer. Daher war der Auftritt in Steyr rundum positiv“, atmete Alfred Hörtnagl nach dem Schlusspfiff in Oberösterreich einmal tief durch. Denn exakt vor einem Jahr läutete die Pokalpleite in Mannsdorf einen kapitalen Meisterschaftsfehlstart ein. Vergangenheit, für den FCW-General-Manager zählt die Gegenwart: „Die Mannschaft zeigte Moral und Zusammenhalt. Die Jungen sorgten von der Bank für Schwung.“

Auch Trainer Karl Daxbacher blickt etwas entspannter auf den Ligastart am kommenden Freitag gegen BW Linz: „Der Spielverlauf machte es uns noch schwerer. Letztlich war der Sieg mehr als verdient.“ Was auch Michael Schimpelsberger mit Brummschädel (Nasenbeinbruch) bestätigt­e: „Mit Kampf wurde das Spiel gedreht. Wir sind ein­e geile, charakterstarke Mannschaft.“

Bereits morgen soll Elers Nachfolger Zlatko Dedic ins Training einsteigen. Der 32-Jährige war am Wochenende bezüglich Vertragsauflösung noch in Paderborn. „Am Freitag ist er sicher spielberechtigt. Ob er zum Einsatz kommt, entscheidet der Trainer“, so Hörtnagl, der den Neuzugang als lauf- und spielstarken Mittelstürmer beschreib­t, „der nicht nur im Strafraum lauert, sondern in die Schnittstellen sprintet“.