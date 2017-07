Utrecht – Vor dem EM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Niederlande und Norwegen am Sonntag (18 Uhr/live ORF Sport +) hoffen die Turnier-Organisatoren auf einen weiteren Schub für den Frauenfußball. „Ein großes Turnier entwickelt seine eigene Magie und Begeisterung. Jetzt ist der Frauenfußball an der Reih­e, im Sommer ins Rampenlicht zu treten“, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin vor der ersten Partie in Utrecht.

Die EM biete wegen der Erweiterung des Feldes auf erstmals 16 Mannschaften die Chance, den „bemerkenswerten Fortschritt des Frauenfußballs unter die Lupe“ zu nehmen, meinte der 49-jährige Slowene. Die Stars der Szene sind laut Ceferin Vorbilder, „die junge Mädchen inspirieren“.

Nach dem Eröffnungsspiel treffen ebenfalls in der Gruppe A Dänemark und Belgien (20.45 Uhr/live ORF Sport +) aufeinander. Die ÖFB-Frauen sind in ihrer Gruppe C erstmals am Dienstag gefordert, wenn es in Deventer gegen die Schweiz geht.

Am Samstag hatten die kickenden Damen von Cheftrainer Dominik Thalhammer erstmals seit ihrer Ankunft am Dienstag in ihrer EM-Unterkunft in Wageningen frei. Nach Massagen und Behandlungen am Vormittag war ein gemeinsamer Ausflug nach Utrecht angesagt.

An den Tagen zuvor standen ein bis zwei Trainingseinheiten auf dem Plan. Allerdings gingen alle Trainings ohne Viktoria Schnaderbeck über die Bühne. Die ÖFB-Kapitänin laboriert weiter an ihrem Knochenmarksödem im linken Knie. Für das Auftaktspiel gegen die Eidgenossen (18 Uhr/ORF eins live) ist die Legionärin vom FC Bayern weiterhin fraglich. Der Stimmung im Team tut das jedoch keinen Abbruch. „Wenn man in die Gesichter der Mädchen schaut, dann ist das sehr optimistisch, was man sieht“, sagte Thalhammer. (APA, su)