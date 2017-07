Von Tobias Waidhofer

Schwaz – Es war ein ungewohntes Bild: Schon eineinhalb Stunden vor Spielbeginn reichte die Schlange im Schwazer Sportzentrum bis an die Straße zurück. Das Gastspiel des österreichischen Rekordmeisters Rapid Wien lockte am Sonntag laut offiziellen Auskünften 1850 Zuschauer in die Silberstadt-Arena, inoffiziell werden es wohl doch ein paar Zaungäste mehr gewesen sein. 3000 Fans, wie TV-Sender Puls 4 meldete, waren es aber sicher nicht.

Natürlich gab es da organisatorisch noch einiges zu bewerkstelligen. So wies zum Beispiel der Sportliche Leiter den Eltern der Einlaufkinder den richtigen Weg. „Ich fühle mich schon langsam wie der Obmann-Leiter, nicht wie der Sportliche Leiter“, grinste Hannes Vogler. Mehr ärgerte den Funktionär, dass die Plakate der Vereinssponsoren auf Geheiß des ÖFB mit Planen abgedeckt werden mussten. „Das ist ein Verlust von mehreren tausend Euro für uns“, schimpfte Vogler.

Sportlich begann das Match, wie es die meisten Experten erwartet hatten – mit dem frühen Führungstreffer der Hütteldorfer: Einen Rückpass von Solospitze Joe­linton verwertete Stephan Auer in der siebten Minute zur 1:0-Führung. Dass Rapid die Schwazer durchaus ernst nahm, erkannte man auch an der Startaufstellung, in die sich im Vergleich zum 2:2 gegen Monaco nur Maximilan Hofmann neu dazugesellte. Doch je länger die Partie dauerte, desto besser kam der Tiroler Westligist ins Spiel. Und hätte Neuzugang Ertugrul Yildirim in der 25. Minute die Riesenchance auf den Ausgleich genutzt, wer weiß, was dann passiert wäre ...

Auf der anderen Seite parierte Kristijan Basic in der 42. Minute stark gegen Joelinton. Und im Rapid-Strafraum war es in der Nachspielzeit erneut der Ex-Kemater Yildirim, der eine starke Probst-Flanke nur knapp verfehlte und sich dabei auch noch verletzte.

In der Halbzeit tauschte Trainer Stefan Höller doppelt: Für Yildirim und den mit Gelb vorbelasteten Probst kamen Patrick Knoflach und David Oberortner ins Spiel, Rapid erhöhte derweil den Promi-Faktor mit Mario Sonnleitner und Steffen Hofmann, der sein 528. Spiel absolvierte und damit zum alleinigen Rekordspieler avancierte.

Ansonsten passierte in Durchgang zwei nicht viel. Rapid hatte das Spiel unter Kontrolle und ließ Ball und Gegner laufen, die Schwazer verteidigten brav und diszipliniert. Für Nadelstiche nach vorne fehlte schlussendlich auch die Power. Ab der 64. Minute durfte dann auch der Tiroler Andreas Kuen im Rapid-Dress mitmachen.

Weil Rapid aber in der Folge nicht nur einmal den Chancentod starb und Kristijan Basic im Schwaz-Tor einen starken Einstand feierte, blieb es zumindest mit Blick auf das Zwischenergebnis (0:1) spannend. Aber nicht lange. Kurz nachdem Thomas Pichl­mann den ersten und einzigen Schwazer Torschuss im zweiten Durchgang abgegeben hatte, sorgte Stefan Schwab rechtzeitig zum Start der Rapid-Viertelstunde (75.) für die Entscheidung. Einmal rettete dann noch die Latte für den Westligisten. Es blieb beim 0:2.

„Vor allem in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir auch einen Bundesligisten ärgern können. Leider haben wir kein Tor gemacht, aber dass wir zweimal in diesen gefährlichen Bereich gekommen sind, stimmt mich positiv für die Saison“, analysierte Trainer Stefan Höller.