Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Auch am Tag danach tat sich Thomas Silberberger immer noch schwer, die 1:5-Pleite in Bad Gleichenberg zu verdauen. Denn die favorisierte WSG Wattens verabschiedete sich mit einer blamablen Vorstellung bereits in der ersten Runde aus dem Pokalbewerb. „Vor allem die Art und Weise, wie wir die Tore erhalten haben, hat mich überrascht und gibt zu denken. Das war doch eine mittlere Blamage“, bilanzierte der WSG-Coach gestern vor dem Cupspiel zwischen SAK Klagenfurt gegen Hartberg. Die Steirer gastieren bekanntlich am Freitag zum Meisterschaftsstart der Sky Go Erste Liga im Langes-Stadion.

Bevor der Ligastart in Angriff genommen wird, muss der Pokalauftritt in der Steiermark analysiert und aufgearbeitet werden. Wobei Silberberger trotz der ernüchternden Zahlen Rundumschläge vermeidet. Aufbauen statt draufhauen, lautet die Devise. Aber die gravierenden Fehler, die sich der Zweitligist gegen den Regionalligisten leistete, liegen dem Silbi doch recht schwer im Magen: „Drei Tore innerhalb von fünf Minuten. Immer auf die gleiche Weise. Das darf so einfach nicht passieren. Besprochen war alles ganz anders. Dass man dem Gegner geradezu phantastische Freiräume ließ, stand absolut nicht am Plan.“

Die WSG Wattens hat sich in der letzten Saison den Status eines soliden Zweitligisten erarbeitet, daher ist die Außendarstellung auch eine andere. Und die passt so gar nicht zum Auftritt in Bad Gleichenberg. „Wir wissen, wer wir sind und was wir wollen. So zu verlieren, ist nicht zu akzeptieren.“

Weil ein Unglück selten allein kommt, muss Wattens auch noch lange auf Florian Toplitsch verzichten. Der offensive Mittelfeldspieler zog sich bei einem Zweikampf eine schwere Schulterverletzung zu. „Eine Luxation, die danach eingerenkt wurde. Ob eine Operation notwendig ist, wird eine MRT-Untersuchung ergeben“, hofft der 25-Jährige, dass sich die Pause in Grenzen hält.

Trotz des Ausfalls von Toplitsch blickt Silberberger optimistisch auf den Ligastart. „Weil wir einen breiten Kader haben und ich doch einige Alternativen mehr zur Verfügung haben werde.“ Flo Buch­acher, David Gugganig und Simon Zangerl zum Beispiel, die in der Steiermark angeschlagen fehlten. Auch der in Bad Gleichenberg leicht erkrankt auf der Ersatzbank sitzende Italiener Stefano Pellizzari ist dann wieder voll einsatzfähig. „Diese Pokalniederlage war ein Schuss vor den Bug. Aber wir ziehen die Lehren daraus und kommen zurück in die richtige Spur“, verspricht Silberberger.