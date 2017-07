Russland – Italien 2:1

Russlands Frauen-Nationalteam hat bei der Fußball-EM in den Niederlanden den ersten Sieg nach vier erfolglosen Endrunden-Teilnahmen gefeiert. Die Russinnen bezwangen am Montag in Rotterdam in Gruppe B etwas überraschend Italien mit 2:1 (2:0). Jelena Morosowa (9.) und Jelena Danilowa (26.) scorten schon in der ersten halben Stunde. Der Anschlusstreffer gelang Ilaria Mauro erst im Finish (88.).

Die Italienerinnen, die als einziges Team bei allen Endrunden seit 1984 dabei waren und immer zumindest das Viertelfinale erreichten (2 Finalteilnahmen), fanden durchaus Chancen vor. Doch Russlands 19-jährige Torfrau Tatjana Schtscherbak rettete mehrmals mit tollen Paraden und trug so zum ersten Sieg bei einer EURO im 13. Match bei.

Im hektischen Finish wurde der vermeintliche Ausgleich durch Elisa Bartoli (89.) wegen Abseits aberkannt, Melania Gabbiadini verstolperte kurz vor dem Schlusspfiff die größte Möglichkeit auf das 2:2.

Deutschland – Schweden 0:0

Das deutsche Frauen-Nationalteam erwischte indes als Favorit der Fußball-EURO in den Niederlanden nicht den erhofften perfekten Start. In einer Neuauflage des Olympia-Finales von Rio (2:1) trennte sich die DFB-Mannschaft von Teamchefin Steffi Jones am Montag in Breda von Schweden torlos. Der zweifache Weltmeister Deutschland greift nach dem neunten EM-Titel, dem siebenten in Folge.

Bei den wohl besten Chancen Deutschlands verschoss Mandy Islacker knapp (65.) bzw. scheiterte an Torfrau Hedvig Lindahl (83.). Schweden gelang mit dem 0:0 nach fünf Niederlagen erstmals bei einer EM-Endrunde ein Punktgewinn gegen den Rekord-Champion. (APA)