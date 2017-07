Von Alex Gruber und Tobias Waidhofer

Innsbruck — Mit der Formel 21 (Feldspieler) plus drei (Goalies) stand gestern am Backofen des Tivoli-Nebenplatzes die Nachmittagseinheit des FC Wacker Innsbruck auf dem Programm. Und mit Zlatko Dedic schnürte der letzte schwarzgrüne Neuzugang mit Deutschland- und Italien-Vergangenheit das erste Mal seine Schussstiefel. Trägt der 48-fache slowenische Nationalspieler womöglich des Kaisers neue Kleider — sprich: den Dress des künftigen Meisters? Eine von mehreren Fragen, die sich an eine zehnköpfige Runde in der zweithöchsten österreichischen Fußballliga richten.

F wie Favorit: Sportdirektor Franz „Franky" Schiemer und Ex-Lustenau-Coach Lasaad Chabbi sind nach dem Bundesliga-Abstieg quasi zum sofortigen Wiederaufstieg verdammt. So rauscht's zumindest aus dem oberösterreichischen Blätterwald, wo der SV Ried ein wenig zum „SV Lustenau" ernannt wird. Fünf seiner Ex-Spieler (neben Sohn Seifedin noch Haring, Grabher, Durmus, Wießmeier) setzte Chabbi im ÖFB-Cup beim 4:0 gegen den Sportklub in der Startelf ein, nur Keeper Thomas Gebauer und Linksverteidiger Marcos hatten da vom alten Personal überlebt. Der 30-jährige Tiroler Clemens Walch schied nach seiner Einwechslung gleich wieder mit einer Schulterblessur aus. Fakt ist, dass im Innviertel für Schiemer und Co. keine Ausreden mehr zählen.

V wie Verfolger: Womit man im Rennen um einen zweiten Aufstiegs-Fixplatz beim FC Wacker wäre. So offensiv wie in der Vorsaison unter Mister Selbstvertrauen Maurizio Jacobacci leben die Schwarzgrünen den Bundesliga-Traum verbal nicht mehr aus. Aus der gebotenen Zurückhaltung soll der Mehrwert entstehen. „Die Konstellation ist mit Bundesliga-Absteiger Ried bekannt. Wir haben unsere Aufgaben erledigt und werden niemanden starkreden. Am Ende wird es wohl eng und ich gehe davon aus, dass alle Teams ein gewisses Niveau haben", stellte General Manager Alfred Hörtnagl gestern als Trainingsgast klar. Dedic benötige noch Mannschaftstraining, über seinen (baldigen) Einsatz entscheide Coach Karl Daxbacher. Wer folgt danach? Die Tabelle der Vorsaison weist den nicht aufstiegsberechtigten Jungbrunnen des FC Liefering (Rami Tekir mit Kreuzbandriss außer Gefecht) und natürlich Austria Lustenau in dieser Rangliste aus. Im Ländle blieb nach der Völkerwanderung nach Ried kein Stein auf dem anderen, gleich 17 neue Spieler konnte Trainer Andreas Lipa begrüßen, sechs Brasilianer stehen im Kader, Ex-Wackerianer Christoph Kobleder ist der neue Kapitän. Präsident Hubert Nagel, der einige davon auch als Zukunftsaktien sieht, ist immer für die ein oder andere Transferüberraschung gut. Mit Alex Joppich und Stefan Bergmeister gibt's zwei Tiroler Profis.

M wie Mittelfeld: Dahin will die WSG Wattens, als Aufsteiger sensationeller Tabellenfünfter, wieder marschieren. „Es wird schwer, das zu bestätigen", hält Trainer Thommy Silberberger fest. Aufstiegsavancen werden von der sportlichen Führung ganz sicher keine verkündet. Mit BW Linz könnte der zweite Aufsteiger der Vorsaison trotz der Bundesliga-Abgänge von Rene Renner (Mattersburg) und Thomas Goiginger (LASK) zu einer positiven Überraschung werden. Eine Rolle, die man ansatzweise auch Liga-Neuling und WSG-Auftaktgegner TSV Hartberg zutrauen kann.

A wie Abstiegskampf: Der Übergang zum Mittelfeld erweist sich als fließend. Beim Kapfenberger SV, der Torjäger Joao Victor aufgrund einer positiven Dopingprobe (Medikament, Anm.) verlor, weisen 16 Neuzugänge ein Kommen und Gehen aus, das schwer einzuschätzen ist. Wiener Neustadt — im Vorstand wurde in der Vergangenheit von Bundesliga-Träumen berichtet — setzte den Auftakt unter Neo-Coach Roman Mählich im ÖFB-Cup in Amstetten in den Sand. „Wir wollen dennoch weiter vorne mitspielen", hält Ex-Wackerianer Alex Gründler fest, dass man zumindest das Mittelfeld im Auge behält. Mit dem Zirler Stefan Hager spielt ein weiterer Tiroler in Niederösterreich vor. Als erklärter Abstiegskandidat geht wohl erneut der FAC ins Rennen.

F wie Fazit: Vor der Liga­reform — aktuell kein Fernsehvertrag für die kommende Sechzehner-Liga 2018/19 — kämpfen die Profiklubs neben den sportlichen Zielen auch ums finanzielle Überleben. Komplett neue Vorzeichen für die Wikinger aus Ried. Der FC Wacker weiß das vierte Jahr in Serie um das harte Brot in Liga zwei.