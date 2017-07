Torhüter Manuel Neuer übernimmt wie erwartet auch bei Bayern München das Amt des Kapitäns. Der 31-Jährige wird Nachfolger von Philipp Lahm, der seine Profi-Karriere nach der vergangenen Saison beendet hat. „Manuel, das ist ein Mann, der jetzt sehr gestanden auch die Binde von Philipp übernehmen wird“, sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge während der Asienreise der Bayern.

In der deutschen Nationalmannschaft hat Neuer in dieser Funktion Bastian Schweinsteiger vor einem Jahr abgelöst. Aktuell befindet sich der Welttorhüter nach einem Mittelfußbruch im Aufbautraining. Darum ist er beim Abstecher der Bayern nach Asien mit Testspielen in China und Singapur nicht dabei. Trainer Carlo Ancelotti geht aber davon aus, dass Neuer den deutschen Meister am 18. August im Bundesliga-Eröffnungsspiel zu Hause gegen Bayer Leverkusen wieder anführen kann. (APA)