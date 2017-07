Sturm will Europacup-Negativlauf stoppen

Der SK Sturm Graz steht schon nach dem ersten Spiel bei der Rückkehr in den Europacup mit dem Rücken zur Wand. Nach der 0:1-Niederlage im Erstrunden-Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Mladost Podgorica müssen die Grazer am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF eins) gewinnen. Problematisch war vor der Abreise nach Montenegro der Mangel an fitten Innenverteidigern.

Leicht wird die Aufgabe für Sturm Graz in Podgorica wahrlich nicht. Im Hinspiel in Graz agierte Mladost abgebrüht, nutzte einen frühen Fehler der Heimischen eiskalt aus und verteidigte den Vorsprung erfolgreich. Die Mannschaft von Trainer Dejan Vukicevic hat in allen drei bisher bestrittenen Europacup-Partien zu null gespielt.

Die Steirer könnte somit wie schon 2013 und 2015 das frühe Aus ereilen. Breidablik (zweite Quali-Runde 2013) und Rubin Kasan (dritte Runde 2015) hießen damals die Gegner. Zählt man die letzten Spiele aus der Europa-League-Gruppenphase 2011/12 dazu, hat Sturm Graz in den vergangenen neun Europacup-Partien kein Erfolgserlebnis gefeiert. Der letzte Sieg datiert mit 29. September 2011, seinerzeit schlugen die Grazer AEK Athen auswärts in der Gruppenphase 2:1.

Trainer Franco Foda wollte die Lage freilich nicht überdramatisieren. „Wir sind in der Lage, in Podgorica auch zu gewinnen, das hat die Leistung zu Hause gezeigt“, schöpfte der gebürtige Mainzer Mut aus der Tatsache, dass Sturm das Hinspiel klar dominierte. „Wir waren überlegen, haben uns auch einige Tormöglichkeiten herausgespielt, aber kein Tor erzielt.“ Das muss sich diesmal ändern. Sonst geht die Reise durch Europa erneut früh zu Ende ...

Altach greift in Weißrussland an

Die Fußballer des SCR Altach möchten sich mit einer Europacup-Reise nach Belgien belohnen. Dafür muss aber in der zweiten Europa-League-Quali-Runde erst Dinamo Brest ausgeschaltet werden. Nach dem 1:1 im Hinspiel wollen die Vorarlberger im Rückspiel am Donnerstag (18.30 Uhr/live ORF eins) Risiko nehmen. „Wir greifen dort noch einmal an“, sagte Trainer Klaus Schmidt.

„Natürlich wollen wir weiterkommen. Ich möchte nach Gent, und die Mannschaft möchte nach Gent“, stellte Schmidt eine Woche nach dem Hinspiel klar. Der Sieger des Duells mit dem weißrussischen Cupsieger trifft in der dritten Runde auf KAA Gent, eine Spitzenmannschaft aus der belgischen Pro League. In der vergangenen Saison scheiterte das Team im Europa-League-Achtelfinale erst gegen KRC Genk.

Schmidt hofft, dass „wir weiter in Europa das eine oder andere Spiel bestreiten dürfen“. Dazu muss seine Truppe das laut dem Chefcoach „unglückliche“ Remis im Hinspiel gegen Brest allerdings in ein Erfolgserlebnis verwandeln. „Der Schiedsrichter hat uns nicht wirklich bevorzugt, das muss man schon sagen“, meinte Schmidt, wollte darauf aber nicht herumreiten.

Der Ex-Wacker-Trainer geht davon aus, dass seine Mannschaft noch einmal so auftreten kann wie in der Vorwoche. „Die Mannschaft hat klar das Signal gegeben, wir greifen dort noch einmal an. Ob es funktioniert oder nicht, wird man sehen. Aber wir fahren keineswegs dorthin, um uns zu verstecken“, sagte der neue Chef im Schnabelholz, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Bis auf die Langzeitverletzten Andreas Lukse und Boris Prokopic steht ihm der gesamte Kader zur Verfügung. (APA)