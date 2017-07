Daxbacher: "Im Inneren brodelt es"

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck — Oft hat man das Gefühl, dass einen Karl Daxbacher nichts aus der Ruhe bringen kann. Der Trainer-Routinier ist der Fels in der Wacker-Brandung, er soll den Schwarz-Grünen in der am Freitag startenden Sky Go Erst­e Liga auch in den wildesten (Aufstiegs)-Turbulenzen Stabilität verleihen. Dass der Niederösterreicher das kann, hat er bereits zur Genüge bewiesen: Mit dem LASK (2006/07) stieg „King Karl" ebenso in die Bundesliga auf wie mit St. Pölten (2015/16).

„So cool, wie es ausschaut, bin ich dann aber doch nicht", lacht der 64-Jährige. „Im Inneren brodelt es während der Spiele öfter." Eine gewisse Nervosität sei immer da.

Beim Vormittagstraining des FC Wacker am Mittwoch ist davon freilich noch nichts zu erkennen. Mit der Trillerpfeife um den Hals schaut der Coach seine Schützlingen auf die Beine, lobt Laufwege und witzelt bei TV-Dreharbeiten mit den Neuzugängen. Die Stimmung wirkt gelöst. Ein Signal für das Ende der Vorbereitung: „In erster Linie sind die Spieler froh, wenn die Vorbereitung vorbei ist. Das erste Pflichtspiel haben wir ja auch schon erfolgreich hinter uns gebracht. Wir gehen sicher optimistisch in die ersten Runden." Die Liga sei allerdings schwer einzuschätzen: „Viele Teams haben einiges verändert. Wir ja auch", meint Daxbacher. Beim Aufstiegs­favoriten hält es der ehemalige Austria-Kicker mit den meisten Experten: „SV Ried hat die stärkste Mannschaft."

Und der FC Wacker, der ja quasi zum Aufstieg verdammt ist? „Hinter Ried werden sich einige Teams Hoffnungen machen. Dazu gehören auch wir." Mit der Aufstiegsansage vom vergangenen Jahr kann man diese Worte nicht gleichsetzen. Der FC Wacker scheint aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. „Natürlich haben wir Ambitionen, aber es macht es um nichts leichter, wenn wir uns öffentlich als Favorit ausrufen."

Sicher ist, dass die Empathie auf der Trainerbank im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen ist. Und auch der Geist im Team soll ein anderer sein. „Wir hoffen, dass wir nicht nur fußballerisch stärker geworden sind, sondern auch der zum Erfolg nötige Teamgeist gestiegen ist." Die Jungen sorgen jedenfalls für frischen Wind und Akteure wie Flo Rieder oder Okan Yilmaz klopfen vehement an die Startelf-Tür. Die Vorzeichen scheinen gut zu stehen. Und was macht Karl Dax­bacher, wenn das Brodeln im Inneren doch zu stark wird? „Dann gibt's ein Familientreffen mit meinen Töchtern und Enkelkindern. Die bewerten mich nicht nach Sieg oder Niederlage." Im Gegensatz zu den Wacker-Fans.

Silberberger hofft auf "gesunde Ohrfeige"

Von Alex Gruber

Wattens — Noch ist sich Wattens-Coach Thommy Silberberger, mit seiner Elf bei der Auftakt-Pressekonferenz von vielen als Geheimfavorit tituliert, nicht sicher, wie er die „Watschn" in der ersten ÖFB-Cup-Runde bei Bad Gleichenberg (1:5) interpretieren soll. Der 44-jährige Wörgler hofft, dass es eine „gesunde" Ohrfeige war, die rechtzeitig wachrüttelt. Und irgendwie bleibt der Fußball so oder so immer wieder kurios: „Nach dem Testspielsieg gegen Red Bull Salzburg und der knappen Niederlage gegen Inter Mailand waren wir Titelkandidat. Wer uns gegen Bad Gleichenberg gesehen hat, muss uns eher als Abstiegskandidat sehen. Die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen", formuliert es Silberberger. Neben Ried-Coach Lasaad Chabbi und Verfolger Wacker Innsbruck habe nur Lustenau-Coach Andreas Lipa das Thema Aufstieg ganz klar angesprochen. „Aber wenn andere schwächeln, will jeder dabei sein", zwinkert der WSG-Coach in der Geschäftsstelle vielsagend.

Der Schoko-Donut schmeckt dem „Silbi" beim Frühstück vor dem Liga-Auftakt immer noch genauso gut wie ein kurzer Abstecher in die Berge, der andere Gedanken aufkommen lässt. Im Urlaub hat er sich beim Champions-League-Finale oder mit den Wörgler Altherren in Sizilien vergnügt, ehe jetzt im Fußball-Geschäft die nächsten Prüfungen warten. Womit man auch bei der UEFA-Pro-Lizenz wäre, die Schlitzohr „Silbi" nach Hospitationen in Nyon (UEFA-­Zentrale), Valencia oder der heimischen Bundesliga im Oktober abschließen wird: „Das hat mir viel gebracht." Mit dem psychologischen Thema „Leadership" sei er schon als Prokurist im Autohaus konfrontiert gewesen: „Aber die alten Mappen habe ich nicht auspacken müssen", lächelt er dem Auftakt entgegen.

Es gilt wieder Gesicht zu zeigen. Auf der Trainerbank für den Coach wie auf dem Rasen für die Spieler. „Ich glaube, als Trainer muss man mittlerweil­e eine Mischung aus allem sein: Gutes Leadership, taktisches Know-how, ein korrektes Nähe-Distanz-Verhältnis — und natürlich gehört ab und zu auch ein Schmäh dazu."

Silberberger hält die Spielformen im Training oft („Da meint man ab und zu, es spielt die Feuer­wehr gegen die Musi") bewusst so eng, dass sich die Spieler am Matchtag über mehr Frei­räume freuen.

Silberberger ist übrigens der einzige Trainer, der mit demselben Team wie im Vorjahr in die neue Saison geht, mit Chabb­i (von Lustenau nach Ried) gibt's nur ein weiteres altes Gesicht. Satte 18 Cheftrainer hat die Liga letzte Saison verschlissen.

Die (in)formelle Anfrage aus Altach beweist, wo die Konstante Silberberger auf Zeit landen will — in der Bundesliga. Für ihn als Ex-Bundesliga-Kicker wäre das „hohe Pressing" zwar nichts mehr gewesen, mit geschultem Auge klopft er an der Outlinie aber weiter oben an. Zur Stunde drehen sich seine Gedanken aber nur um die grünweiße WSG.