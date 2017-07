Von Alex Gruber

Innsbruck – Drei Saisonen in Liga zwei unter fünf verschiedenen Cheftrainern (Michael Streiter, Klaus Schmidt, Maurizio Jacobacci, interimistisch Thommy Grumser und seit Winter Trainerfuchs Karl Daxbacher) sind für einen Traditionsklub wie Wacker Innsbruck eigentlich mehr als genug. Im neuen Spieljahr erfolgt jetzt der vierte Anlauf auf die Rückkehr in die Bundesliga. Und einmal mehr unter neuen Vorzeichen.

Während Präsident Gerhard Stocker und Co. an der wirtschaftlichen Basis (Vorjahresbudget 4,8 Millionen Euro) und Reset-Taste werken, soll die verjüngte Profitruppe nach den Abgängen zahlreicher Routiniers endlich den ersehnten Wiederaufstieg lösen. Zumal 2017/18 eine unattraktive Sechzehnerliga ohne Fernsehvertrag droht.

Durchaus „mutig“ nennt Karl Daxbacher einen Kader, der mit vielen Eigengewächsen im Kader (Yilmaz, Rieder, Egbe, Galle, Pribanovic, Hupf­auf, Riegler, Pointner) frischen Wind signalisiert. In der Vorsaison saßen da noch ganz andere gestandene Herren auf der Bank.

Selbst auf den Torschützenkönig konnten die Schwarzgrünen den Aufstieg in den vergangenen beiden Jahren nicht bauen. Denn nach Thomas Pichlmann (20 Tore; Saison 2015/16) sicherte sich ja Patrik Eler (24; 2016/17) die Torjägerkrone. Fort sind beide. Sprich, die Treffer müssen sich in der kommenden Saison auf mehrere Schultern verteilen. „Wer sie schießt, ist egal, solange wir Erfolg haben“, führt Flo Jamnig aus. Der Turbo ist neben Armin Hamzic, Simon Pirkl und Lukas Wedl einer von nur vier Spielern im Kader, der in die vierte Zweitliga-Saison mit Wacker geht. So schnelllebig ist die Zeit. Schneller scheint auch die neue FCW-Truppe zu sein. Um Jamnig, der letzte Saison mit sieben Toren Eler intern folgte, der von Alex Hauser die „Nummer 7“ geerbt hat und im ÖFB-Cup gegen Steyr schon getroffen hat. Mit Martin Harrer, Daniele Gabriele oder Stefan Rakowitz gibt es weitere Kräfte, die aus der Etappe Gefahr signalisieren.

Klarerweise rückte Daxbacher nicht ans Licht, mit wem er heute bei BW Linz („ein sehr kompakter und schwerer Auftaktgegner“) beginnen wird. Neuzugang Zlatko Dedic ist an Bord, vielleicht wird sogar er die Speerspitze spielen. Hinten muss der Laden vor Torhüterneuerwerbung Christopher Knett sowieso versiegelt werden.

„Linz hat sich mit Hartl und Templ sehr gut verstärkt, die könnten ein Wörtchen vorne mitreden“, weiß Daxbacher. Die Lust auf kreativen Fußball solle bei den Schwarzgrünen Ängste vertreiben. Es kribbelt Jamnig und Co. in den Beinen. „Die Saison ist lang“, will Daxbacher nicht alles an einem guten Start messen. Und der neue Schützenkönig dürfe auch gerne Dedic heißen. (lex)