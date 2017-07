Von Alex Gruber

Wattens – Dass die zweite Saison für einen früheren Aufsteiger immer die vermeintlich schwerste ist, fällt in die Rubrik der vielen Binsenweisheiten, die den Fußball kennzeichnen.

WSG-Präsidentin Diana Langes-Swarovski strahlte gestern in der Geschäftsstelle aufgrund des regen Zuspruchs – die 500er-Marke bei den Abos wurde geknackt – dem heutigen Auftakt entgegen: „Ich freue mich auf alles. Es wird ein tolles Jahr werden. Es ist was los bei uns und wir wollen wieder ein Stückchen besser werden.“

Mit dem Zitat „Nichts ist schlimmer als der Erfolg von gestern“ stimmte Wattens-Coach Thomas Silberberger seine Truppe in der gelungenen Vorbereitung auf die neue Saison ein. Der Cup-Fall in Bad Gleichenberg (1:5) soll eine Eintagsfliege bleiben. „Die Mannschaft gegen Hartberg wird an sieben bis acht Positionen verändert“, stellte er auch gleich klar. Linksverteidiger Flo Buchacher und Heimkehrer Simon Zangerl rücken wie Staubsauger Drazen Kekez nach Pausen wohl zurück in die Start­elf. Die Qual der Wahl – bis auf Flo Toplitsch sind alle Mann an Bord – hat sich erhöht, ein Umstand, mit dem Silberberger gekonnt spielen muss: „Wenn der Kader breiter wird, erhöht sich die Gefahr der Unzufriedenheit und wenn man zu sehr in die Rotation verfällt, kann es auch sein, dass man keinen Zug mehr kriegt“, weiß der Wörgler, der in der Sensations-Vorjahressaison (Platz fünf) oft mit einem dreckigen Dutzend auskommen musste.

Die WSG hat neben einem etwas erhöhten Vereinsbudget (von 2,2 auf 2,5 Millionen Euro) in jeder Hinsicht dazugewonnen. Silberberger kann sich mit verschiedenen Systemen (4-3-3, 4-4-2) und mehr Personal spielen und das Gernot-Langes-Stadion über noch mehr Zustrom freuen. Die Geschäftsstelle (neu Pressesprecher Valentin Baubinder) wurde ebenfalls erweitert. Sportmanager Stefan Köck führte aus, dass man nicht nur am Rasen, sondern auch in der Organisation wachsen müsse.

Der Akku, versichert Silberberger, ist wieder voll, der Auftaktgegner sei mit dem eingespielten Aufsteiger TSV Hartberg „brandgefährlich“. Um einen wie deren Angreifer Dario Tadic hat sich in der Vergangenheit auch die WSG vergeblich bemüht.

Im Sturm hat Silberberger mit Heimkehrer Zangerl, Milan Jurdik (12 Tore letzte Saison) und Lukas Katnik (9) die Qual der Wahl. Auch Assistkönig Benni Pranter soll wieder auf Hochtouren laufen. An der rechten Flanke spielen Sebastian Santin und Dino Kovacec das schwere Gebauer-Erbe aus. Gut möglich, dass hinten bald Stefano Pellizzari italienischen Beton anrührt. Können auch Sandro Neurauter und Co. die tolle Vorsaison wiederholen, reicht es womöglich für noch weiter vorne.