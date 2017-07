Aus Linz: Tobias Waidhofer

Linz – Der Reim „In Linz beginnt’s“ bot sich am Freitagabend an. Mit dem Aufritt bei Blau-Weiß Linz startete der FC Wacker in eine Saison, die (endlich) mit der Rückkehr in die österreichische Bundesliga enden soll.

Für den schwarzgrünen Königstransfer, den Slowenen Zlatko Dedic, begann diese Mission auf der Ersatzbank. Eine gemeinsame Trainingswoche mit der neuen Mannschaft war noch zu wenig für einen Startelf-Einsatz.

Im Sturm begann daher einer, den vor der Vorbereitung nur ganz wenige am Zettel hatten: Der 19-jährige Okan Yilmaz, der schon mit einem Treffer beim 4:1-Cuperfolg in Steyr aufgezeigt hatte, bekam das Vertrauen. Mit Christopher Knett, Martin Harrer und Daniele Gabriele standen drei Neuwerbungen im 4-1-4-1-Mantel auf dem Rasen.

Die bessere Mannschaft war zu Beginn trotzdem die aus Oberösterreich. Schon nach vier Minuten zappelte der Ball im schwarzgrünen Netz, doch Schiedsrichter Alan Kiljas entschied auf Abseits. Von den Innsbruckern waren in der ersten Viertelstunde nur zwei Eckbälle zu vermelden – beim zweiten brannte es aber gleich lichterloh im Linzer Strafraum: Nach einem Getümmel traf Flo Jamnig den Pfosten (15.). Wenig später klärte Linz-Goalie Hankic gerade noch vor Gabriele (23.).

Doch dann kamen wieder die Oberösterreicher – zuerst vergab Florian Templ (26.) kläglich. Drei Minuten später verzog Thomas Hinum nach tollem Hartl-Fersler nur knapp.

Doch dann folgte der geniale Moment des Flo Jamnig – aus 37 Metern nahm sich der blitzschnelle Flügel ein Herz und traf mit 107 km/h – ein Traumtor, auch wenn Linz-Goalie Hankic nicht die beste Figur machte (34.). „Dass so ein Schuss reingeht, ist in etwa so, als wenn man in Österreich auf eine Goldmine stößt. Da geht nur einer von 10.000 Versuchen rein“, kommentierte Sky-Experte Alfred Tatar gewohnt kauzig. Danach spielte nur noch der FC Wacker: Kurz vor der Halbzeit traf Yilmaz – leider aus hauchdünner Abseitsposition. Es blieb bei der 1:0-Führung zur Pause.

Auch den zweiten Durchgang begannen die Tiroler als Herr am Rasenviereck. Vor allem die starken Jamnig und Harrer stellten den Linzern immer wieder schwere Aufgaben. Nur der nötige Zug zum Tor fehlte. Und das wurde bestraft: In der 56. Minute köpfelte Jakob Kreuzer nach einem Eckball zum 1:1 ein – ein Ausgleich, der aus dem Nichts kam. Es war ein Gegentreffer, der die Tiroler sichtlich schockte.

Die Wende sollte nun Dedic bringen. Er kam in der 66. Minute für Youngster Yilmaz ins Spiel. Mit Stefan Rakowitz zog Daxbacher dann den nächsten Offensiv-Joker aus dem Köcher. Eine richtige Torchance konnten sich die Tiroler gegen die disziplinierten Linzer aber nicht mehr herausspielen. Es blieb beim 1:1.