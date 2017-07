Von Alex Gruber

Wattens – Gut eine Stunde vor dem Anpfiff im Gernot-Langes-Stadion wurde ein Regenbogen am Wattener Himmel sichtbar. Der diente Urvölkern zur mythologischen Deutung, den assoziieren andere heute mit Harmonie. Am Spielfeld wünschten sich wahrscheinlich viele Tiroler eine so harmonische WSG-Elf wie in der Vorsaison.

Es wurde nach einigen Umstellungen im Gegensatz zur 1:5-Cuppleite bei Bad Gleichenberg aber ein echter Kaltstart gegen den steirischen Aufsteiger. Coach Thommy Silberberger griff zwar zu seinem beliebten 4-3-3-System und beorderte mit Stefano Pellizzari, Sebastian Santin und Dino Kovacec (ungewohnt im zentralen Halbfeld) drei Neuerwerbungen auf den Rasen – wie Innenverteidiger David Gugganig vor dem 0:1 auf nassem Geläuf der Ball unter der Sohle durchrutschte, hätte wohl jeden Hobbykicker frustriert. Daniel Gremsl bediente Dario Tadic und der Sturmpartner sagte bereits nach drei Minuten Danke. Bei zwei weiteren Topchancen (27./Oswald parierte und 42./vorbei) hätte Tadic schon vieles entscheiden können. Stefan Gölles (22.) vergab einen weiteren Hochkaräter für die Hartberger.

Wattens mühte sich ins Match. Und Lichtblick Flo Mader, der versuchte anzutreiben, blickte nach knapp einer halben Stunde verdutzt auf die Tribüne, als sich etwas Unmut breitmachte. Einige haben da wohl geglaubt, die WSG spielt alle in Grund und Boden. Fußball ist nur (relativ) einfach, wenn’s läuft.

Mit Fortdauer stellten sich durch Santin, Speerspitze Milan Jurdik, Mader und Drazen Kekez gute Gelegenheiten ein, ehe Jurdik nach Mader-Traumpass in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die große Ausgleichschance liegen ließ. Änderungen waren mit dem Pausenpfiff aber so sicher wie das Amen im Gebet.

Silberberger brachte mit Heimkehrer Simon Zangerl und Lukas Katnik zwei frische Angreifer. Mit teils frühem Pressing und schnellem Umschaltspiel blieb Hartberg aber auch zu Beginn des zweiten Durchgangs gefährlich. Attribute, die man eigentlich von den Hausherren kennt ...

Dann kassierte Benni Pranter innerhalb von vier Minuten die gelb-rote Ampelkarte. Auch den Routinier und Assistkönig der Vorsaison hatte der Frust gepackt. Mit einem Blick aufs Grün war das zwar menschlich nachvollziehbar, clever aber auf gar keinen Fall. Aus einer schweren Mission wurde gegen die bissigen Gäste in Unterzahl jetzt eine sehr schwere. Und die tollen Testspiele gegen Red Bull Salzburg (2:1) und Inter Mailand (1:2) halfen freilich nichts.

Im Finish ließen Tadic (84.) und Co. einige Matchbälle aus, Kovacec scheiterte an Hartberg-Goalie Swete (88.). Und mit dem Schlusspfiff hatte Zangerl das 1:1 am Fuß. Verdient wäre es sicher nicht gewesen. Dieser Auftakt riecht bei der WSG nach viel Arbeit.