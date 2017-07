WAC - Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

Serienmeister Red Bull Salzburg ist mit einem glanzlosen 2:0-Erfolg beim Wolfsberger AC in die neue Saison gestartet. Der Double-Gewinner hatte zum Saisonauftakt am Samstag beim Wolfsberger AC keine Probleme, Reinhold Yabo (29.) brachte die „Bullen“ in Führung, Takumi Minamino (90.) sorgte kurz vor Schluss nach einem Konter für den Endstand. Das Team von Neo-Coach Marco Rose gewann damit auch das vierte Pflichtspiel in dieser Saison ohne Gegentor.

LASK - Admira Wacker 3:0 (2:0)

Der LASK hat seine Rückkehr in Fußballoberhaus am Samstag mit einem 3:0-Heimsieg über die Admira gefeiert. Sechs Jahre und zwei Monate nach dem bis dato letzten Bundesligaauftritt überrollte die Elf von Oliver Glasner den Gegner in Pasching in der ersten Hälfte regelrecht, führte durch Neuzugang Bruno (10.) und Maximilian Ullmann (31.) 2:0. Peter Michorl machte den Sack nach dem Seitenwechsel zu (64.).

SK Rapid Wien - SV Mattersburg 2:2 (1:0)

Rapid ist am Samstag mit einem 2:2 gegen Mattersburg in die „Saison der Wiedergutmachung“ gestartet. Zwar schoss Grün-Weiß nach Joelintons Ausschluss (23.) durch Stephan Auer (25.) und Maximilan Wöber (57.) ein 2:0 heraus, konnte dem Druck der Burgenländer in Unterzahl aber nicht ganz standhalten. Smail Prevljak (74.) und Stefan Maierhofer (79.) sicherten den Gästen noch einen Punkt.

Erstmals seit fünf Jahren gewannen die Hütteldorfer damit nicht ihr Saison-Auftaktspiel vor eigenem Publikum.