Utrecht/Doetinchem - Deutschland und Schweden haben am Dienstag bei der Frauen-EM in den Niederlanden den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Die Deutschen siegten in Utrecht gegen Russland mit 2:0 und beendeten damit die Gruppe B mit sieben Punkten auf Rang eins. Drei Zähler dahinter landete Schweden auf Platz zwei, obwohl es im letzten Gruppenspiel in Doetinchem gegen Schlusslicht Italien ein 2:3 setzte.

Damit lauten die Viertelfinal-Paarungen am Samstag Niederlande gegen Schweden und Deutschland gegen Dänemark. Die ÖFB-Frauen können am Mittwoch mit einem Punkt gegen Island den Einzug unter die letzten acht fixieren. (APA)