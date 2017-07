Wattens – Während das österreichische Frauenfußball-Nationalteam in den Niederlanden von Sieg zu Sieg eilt, gibt es Neuigkeiten aus dem heimischen Sport: Die WSG Wattens wird ab dieser Saison im Frauenfußball mitmischen. Das gab der Klub heute bekannt. In Kooperation mit der Damensektion von Rinn/Tulfes wird die WSG ab Ende August als SPG Rinn/Tulfes/Wattens in der Tiroler Liga vertreten sein.

WSG-Präsidentin Diana Langes unterstützt diesen Schritt in allen Belangen: „Frauen in einer klassischen Männerdomäne - das wird im Business wie im Sport oft belächelt und leider noch häufiger aus den falschen Gründen anerkannt. Aber im Jahr 2017 haben wir, das scheinbar schwache Geschlecht, schon lange bewiesen, was wir können: Denken, Lenken, Rocken, Kicken! In diesem Sinne: Alles Gute an unsere Nationalmannschaft - und ganz besonders an unser Team Rinn/Tulfes/Wattens!“

Mit dieser Kooperation liegt die WSG Wattens voll im Trend. Die Anzahl an Frauen und Mädchen, die sich für Fußball und infolgedessen für das Spielen in einem Verein interessieren, steigt stetig, genauso wie die Anzahl an Teams in den heimischen Ligen.

Das Damenteam von Rinn/Tulfes besteht bereits seit zwei Jahren und kooperiert heuer das erste Mal mit der WSG. Trainer Robert Martini, der das Team gemeinsam mit Martin Ziegl betreut, freut sich: „Wir sind froh, dass sich die Zusammenarbeit so schnell hat realisieren lassen. Unser Ziel wird ein Platz im vorderen Tabellendrittel sein, dabei wollen wir uns stetig verbessern und weiterentwickeln.“

Das erste Pflichtspiel bestreiten Martini und sein Team am 26. August im Cup gegen Lechaschau, zwei Wochen später startet die Elf dann mit dem Spiel gegen Wacker Innsbruck 1b in die Meisterschaft. (moe)