Der Start ins Tirol-Trainingslager war mit gestohlenen Schuhen in Kitzbühel weniger gut?

Stöger: Am Ende war’s nicht so schlimm, aber auch kein Kavaliersdelikt. Wie gesagt: Man braucht so etwas nicht, aber es ist keine Tragik.

Sie haben den 1. FC Köln zunächst zurück in die Bundesliga und dort in drei Jahren stetig nach oben geführt. Passen Sie zum FC wie der berühmte Topf auf den Deckel?

Stöger: Ich fühl’ mich beim Klub sehr wohl. Wie in der Stadt, die angenehm und sehr offen ist. Die Leute sind in vielen Dingen sehr positiv eingestellt. Ich hatte von Start weg ein gutes Gefühl.

In einem Welt-Interview aben Sie poetisch über Köln gesagt: „Wo viel Liebe ist, ist auch viel Trauer – und in Köln ist sehr viel Liebe.“

Stöger: Was ich sagen wollte, ist, dass der Fußball in Köln alle sehr beschäftigt und sehr emotionalisiert. Das muss man so oder so verstehen.

Das Spiel mit den Emotionen, vor allem jenen der Spieler, ist wichtig.

Stöger: Ich versuche die Leute so zu akzeptieren, wie sie sind, und ihnen auf ihrem weiteren Weg behilflich zu sein. Manche nehmen es an, manche weniger, manche brauchen es auch gar nicht.

Rund um Sie und den 1. FC Köln kommt selten negative Stimmung auf.

Stöger: Es ist ein sehr entspannter Umgang im Klub. Wichtig ist, dass man das Gefühl hat, dass man permanent Unterstützung bekommt, wenn man sie braucht. Wenn’s läuft, sind alle happy. Die Frage ist, wenn es nicht läuft: Da halten bei uns alle zusammen und schauen, dass es wieder in die richtige Richtung läuft.

Auch beim Modeste-Wechsel nach China kam kein Theater auf.

Stöger: Das ist auch so. Es gibt Dinge, da bin ich der Meinung: So wie es kommt, so kommt’s.

Reisende soll man nicht aufhalten?

Stöger: Sowieso, das haben wir immer so gemacht. Es gibt Leute, die glauben, dass sie sich verändern müssen. Wenn Rahmenbedingungen passen, sollte man schauen, dass es eine Win-win-Situation wird. Und ich glaube, das ist uns gelungen.

Der Fußball ist ja mittlerweile auch pure (Selbst-)Vermarktung.

Stöger: Klar ist es ein Riesengeschäft, aber intern als Trainer hat sich die Arbeit gar nicht verändert. Du hast deine 20, 25 Jungs, mit denen du schaust, dass du halbwegs Fußball spielst.

Die Spieler sind halt jetzt anders „gepolt“?

Stöger: Ja, aber das trifft ja auf die ganze Gesellschaft zu, nicht nur die Fußballer sind so. Man muss gewisse Sachen akzeptieren. Früher hat man, wenn man nebeneinander gesessen ist, miteinander geredet. Jetzt schickt man sich ein WhatsApp, obwohl man nebeneinander sitzt. Du musst nicht alles gut finden, aber du musst dich halt in gewisser Weise dem Zeitgeist beugen.

Facebook-Einträge haben Sie hinter sich gelassen?

Stöger: Ich habe das bei der Austria begonnen und noch eineinhalb Jahre in Köln natürlich mit Hilfe gemacht. Irgendwann wurde es mir zu negativ, auch in Richtung der Mannschaft. Irgendwann habe ich gesagt, das lasse ich bleiben. Und das war eine richtig gute Entscheidung.

Wie weicht man dem Overflow an Infos aus?

Stöger: Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Trainergeschäfts geworden, dem muss man sich stellen. Es gibt in Köln keinen Tag, an dem ich nicht mit der Presse zu tun habe. Ich mache das gerne. Mir ist wichtig, dass die Leute wissen, wie ich ticke. Auf der anderen Seite bekommt man was retour von Journalisten – wie sie denken. Es gibt wenige Dinge im Fußball, wo man sagen kann, das ist richtig und das ist falsch.

Der Transferwahnsinn in England und China scheint für Otto Normalverbraucher falsch.

Stöger: Die ganz großen Sachen machen die ganz großen Vereine. Alles ist angestiegen, die Kohle ist da und die Entwicklung ist so. Muss man das moralisch bewerten? Auf der anderen Seite frage ich mich: Muss man nicht schauen, dass die Leute um einen normalen Preis wohnen können? Zum Beispiel bei den Mietpreisen in Wien. Wenn man von Moral redet, muss man sich fragen: Wie schaffen wir das, dass die Leute ihre eigenen vier Wände zahlen können?

Im Fußball wird nur noch über Systeme diskutiert ...

Stöger: Es gibt Grundthemen, die man beherrschen muss, wenn man erfolgreich sein will – unabhängig von Systematik oder Spielanlage. Du hast keine Chance, wenn du Fußball nicht verstehst. Du kannst es aber auch komplizierter machen, als es ist. Am Ende geht es immer noch darum, wie hast du die Möglichkeit, mit dem Potenzial deiner Jungs Ziele zu erreichen, und dafür muss es ganz einfach zwischenmenschlich passen.

Köln hat sich ohne Superstars für die Europa League qualifiziert. Was ist das höchste Gut in der Führung Ihrer Mannschaft?

Stöger: Was wir am Ende der Saison noch umgesetzt haben, ist sicher außergewöhnlich. Das höchste Gut ist bei aller Disziplin, die die Spieler in verschiedensten Bereichen an den Tag legen, trotzdem der zwischenmenschliche Umgang, den wir versuchen zu leben. Dass jeder seinen Bereich und seine Wertigkeit hat. Der Grundgedanke sollte in diese Richtung gehen.

Gedanken an Peter Stöger als zukünftigen Teamchef keimen öfter auf.

Stöger: Momentan kann ich mir das gar nicht vorstellen. Momentan hoffe ich, dass wir uns mit einem Riesenlauf doch noch für die WM qualifizieren. Auf der anderen Seite habe ich schon vor Jahren und als noch keine Rede davon war, dass ich es irgendwann werden könnte, gesagt, dass es die oberste Trainerposition ist, im eigenen Land Teamchef zu sein. Ich kann sagen, dass der Job interessant ist, weil er es für mich momentan nicht ist. Aber ÖFB-Teamchef hat eine richtige Strahlkraft. Es gibt nichts Schöneres. Ich war sehr gerne Teamspieler.

Bleiben wir bei Rotweißrot. Haben Sie die sensationellen ÖFB-Frauen bei der EURO auf dem Radar?

Stöger: Natürlich. Sie leben vom Zusammenhalt, sich aufzuopfern. Man sieht, was mit gemeinschaftlicher Arbeit, mit einer Idee, mit einem Plan und mit Willen im Fußball auch gegen Bessere immer noch möglich ist.

Pflegen Sie eine Zukunftsvision?

Stöger: Da bin ich wieder beim Thema: Alles ist gut. Und man muss sich am Ende des Tages nicht wichtiger nehmen, als man ist. Ich weiß, wie unberechenbar das Geschäft ist. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, es wäre schön, wenn es mir nie schlechter gehen würde. Ansonsten habe ich keinen Zukunftsplan. Ich habe in mir nicht das Gefühl, dass ich mir oder wem anderen was beweisen muss.

Fehlt momentan nur noch ein österreichischer Gegner in der Europa League?

Stöger: Austria wäre cool, weil Wien ein 50.000er-Stadion hat und ich weiß, dass mindestens 15.000 Kölner mitfahren würden. Ich freue mich aber auch über Altach oder Sturm. Was mir noch wichtig ist: Auch im fünften Jahr in Deutschland schaue ich auf Österreich, auch auf Liga zwei, den Silbi (Wattens-Coach Silberberger, Anm.) oder den FC Wacker. Ich habe das alles am Schirm. Ich bin nicht so weit entfernt, dass ich sage, ich brauche nur noch auf Deutschland zu schauen.

Das Gespräch führte Alex Gruber