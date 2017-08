Der FC Bayern hat in der Saisonvorbereitung einen weiteren Testspiel-Flop erlebt. Fünf Tage vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund unterlag der deutsche Fußball-Meister beim Turnier um den Audi Cup Liverpool mit 0:3. Die Tore für das Premier-League-Team von Trainer Jürgen Klopp erzielten am Dienstag in München der Ex-Salzburger Sadio Mane (7.), Mohamed Salah (34.) und Daniel Sturridge (83.).

Bei den Bayern wurde der als Linksverteidiger aufgebotene David Alaba in der 79. Minute für seinen Landsmann Marco Friedl ausgewechselt. Im Endspiel trifft Liverpool am Mittwoch auf Atletico Madrid. Der spanische Spitzenclub besiegte im ersten Halbfinale Napoli mit 2:1. Den Bayern bleibt gegen die Italiener nur das Spiel um Platz drei. (APA)