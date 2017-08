Innsbruck, Mils — Im Milser Reschenhof atmeten die Altacher vor dem Abschlusstraining im Tivolistadion gestern durch. Routinier Hannes Aigner war nur einen Steinwurf von seinen Weerbergern entfernt, Ex-Wacker-Coach Schmidt fühlte sich im TT-Gespräch auch wie zuhause.

Wie gut tut die Tiroler Luft?

Schmidt: Wie ich am Tivoli vorbeigefahren bin, ist es warm heruntergeronnen. Ich habe eine super Zeit gehabt in Innsbruck und bin ja nicht das erste Mal da, sondern war ja mit Blau-Weiß Linz hier. Ich komme immer gerne her, weil ich mich mit vielen Leuten gut verstanden habe.

Der schwarzgrüne Trennungsgroll ist verflogen?

Schmidt: Das hat alles so sein müssen, wie es ist: Ich habe in Innsbruck eine feine Zeit gehabt und wenn ich nicht Wacker-Trainer gewesen wäre, täte ich mit Altach nicht am Tivoli stehen und um den Einzug in die vierte Europacup-Runde kämpfen. Alle Dinge, die im Leben passieren, haben einen Grund.

Sie haben bis Sommer in Linz in Liga zwei um den Klassenerhalt gekämpft und stehen jetzt mit Altach im Europacup. Schnell geht's ...

Schmidt: Ich habe immer an mich geglaubt und an mir gearbeitet. Und irgendwann ist für mich die Situation aufgegangen, dass ich auch in der tipico-Bundesliga einen Verein und Job bekommen habe. Dass wir jetzt zwei Runden weitergekommen sind und in der dritten Runde im Tivoli spielen, ist fast eine kleine Fügung des Schicksals.

Die Qualität für die Bundesliga haben Ihnen ja nicht alle zugetraut, Sie seien zum Beispiel „zu nett" ...

Schmidt: Das weiß ich nicht. Ich bin immer meinen Weg gegangen, habe versucht mich nicht zu verstellen, sondern so zu präsentieren, wie ich bin. Damit bin ich größtenteils sehr gut gefahren. Ich habe natürlich in jeder Station versucht, mich weiterzuentwickeln, mich zu reflektieren und danach eine Fehler­analyse zu betreiben: Das ist zwar nicht immer ganz fein, wenn man in den Spiegel schaut und sich fragt: Was hast du nicht gut gemacht? Aber das hilft in jeder Station weiter und deswegen ist das nicht großartig unverdient, dass ich jetzt hier sitze.

Kommen wir zum starken Gegner. Wie viel Kraft haben die Altacher nach dem 1:1-Remis im Hinspiel?

Schmidt: Das ist eine unheimlich gute Mannschaft, gegen die wir spielen, die haben uns auswärts alles abverlangt. Gent hat 45 Millionen Euro Budget, ein neues Stadion, letztes Jahr die Europa-League-Gruppenphase und vor zwei Jahren die Champions League-Gruppenphase überstanden. Das ist keine Hobbypartie. Wir wissen, wo wir herkommen, haben für so ein Match kein eigenes Stadion und deswegen muss uns ein zweiter Traumtag gelingen, dass wir das Wunder schaffen können. Es gibt kaum Spieler, die bei ihnen Schwächen haben.

Stichwort Stadion. Ein Nachteil für Altach?

Schmidt: Sagen wir es so: Es ist kein großartiger Vorteil. Wir hoffen, dass wir ein paar Leute über den Berg bringen, die uns unterstützen. Wir werden keinen Stadioneffekt haben, aber wollen einen Publikumseffekt bekommen — dass der Funke auf die Fans überspringt und umgekehrt. Dass uns die Fans durch schwierige Situationen begleiten — dann schließe ich das Tivoli ins Abendgebet ein.

Ein Wort zu Ihren zwei Tirolern im Kader, Edelroutinier Hannes Aigner (36) und Neuzugang Christian Gebauer (23)?

Schmidt: Ein Spieler, der 36 Jahre alt ist und nach wie vor als Stürmer in der Bundesliga spielen kann, hat nicht so viel falsch gemacht: Da muss man eine top-professionelle Einstellung haben, sich körperlich ständig in Schuss halten und im Kopf auch ein Wahnsinn sein. Und das ist der „Aigi", er ist ein Vorbild für alle in Altach und eine beeindruckende Persönlichkeit. Und der andere (Gebauer) ist ein Spieler, der selbst nicht weiß, warum er plötzlich im Europacup ist. Er hat sich in kürzester Zeit in mein Herz gespielt, weil er unbekümmert ist und Tugenden mitbringt, die für den modernen Fußball wichtig sind. Er muss sich step by step seine Position schaffen. Ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hätte, dass er nach acht Bewerbsspielen mindestens zwei Drittel von Anfang an spielt. Er hat die Gunst der Stunde genützt, ist ein guter Typ, scheißt sich nichts und ist kritikfähig.

Das Gespräch führte Alex Gruber