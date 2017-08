Aus Breda: Florian Madl

Breda – Schweigen, dann ein zaghafter Griff zum Mikrofon. „Unsere erste Pressekonferenz in Deventer war noch sehr familiär“, grinste Dominik Thalhammer gestern, der sich spätestens seit dem Viertelfinale der Europameisterschaft in Holland mit den für ihn noch ungewohnten Usancen der Medien­welt konfrontiert sieht. Der 46-Jährige klang bei der Presse­konferenz demütig, schelmisch und selbstbewusst zugleich. Dass es ihm nicht an Eloquenz und Stehsätzen fehlt, bewies der Coach indes auch, als er Halb­final-Gegner Dänemark analysierte und groß­redete:

Die Skandinavierinnen hätten gute Einzelspielerinnen, solche wie Pernille Harder, die von manchen als beste EM-Akteurin gehandelt wird. Und der Halbfinal-Gegner würden über hohe spielerische Klasse verfügen, schließlich sei er nicht umsonst die Nummer 15 der Weltrangliste. Understatement ist vor so einem Spitzenspiel Trumpf, deshalb wird auch noch der dänische Trainer Nils Nielsen gelobt und der Testspielsieg vor vier Wochen (4:2) kleingeredet: „Mit der Form von damals wären weder wir noch die Dänen bei der EURO so weit gekommen.“ Man sei Außenseiter, also in jener Roll­e, die den Österreicherinnen am meisten behagt.

Doch auch Thalhammers Gegenüber Nielsen glaubt heute nicht an einen Selbstläufer seiner Mannschaft: „Es war ein toller Sieg gegen Deutschland, aber gegen Österreich wird es das bisher schwerste Spiel. Diese Mannschaft schenkt dir nichts.“

Vielleicht lernte Österreichs Teamführung bei dieser Frauen-­EURO 2017 ja von der EURO 2016 der Männer, als mancher die Bäume in den Himmel wachsen sah, bevor diese gefällt wurden. Aber Frankreich ist nicht Holland und Dominik Thalhammer nicht Marcel Koller. Der ÖFB-Frauen-Teamchef spricht von Respekt, von Fehler-Check­listen nach den Spielen; und davon, dass man ständig lernen wolle. Und dann verblüfft der zweifache Familienvater mit einem Satz, den man sich angesichts der Jugend im österreichischen Team (Durchschnittsalter 23,2 Jahre) so nicht erwartet hätte: „Wir hatten gestern eine Team­sitzung, in der wir uns über etwas klar wurden: Wir wissen genau, dass wir so eine Chanc­e wahrscheinlich nie mehr bekommen.“

Gemeint ist der mögliche EM-Finaleinzug am Sonntag, ein historisches Ereignis also. Seine neben ihm auf dem Podium sitzende Kapitänsfrau Viktoria Schnaderbeck nickte bei diesen Worten, doch ganz so bedächtig wählte sie ihre Worte zum Glück nicht: „Wir haben die EM gerockt“, sagte die 26-Jährige einem schwedischen Journalisten, der sie auf die Reaktionen in der Heimat ansprach. Und dann kam sie ganz unweigerlich, die Frage nach dem Geheimnis der Österreicherinnen. Teamchef Thalhammer verblüffte das nicht, wahrscheinlich hatte der Wiener im familiären Kreis kleinerer Pressegespräche schon darüber befunden: „Kein Stillstand, immer weiterentwickeln. Wir wussten schon nach der erfolgreichen Qualifikation im vergangenen Jahr, dass die Leistung vom damaligen Zeitpunkt wohl zu wenig für die EM sein würde.“

Arbeit, Arbeit, Arbeit, heiß­e das Motto. Und auch ein wenig Aberglaube ist dabei: Thalhammer, den eine österreichische Zeitung als „Frauenfußballversteher“ adelte, will seine Pressebetreuerin bei Medienterminen stets links von sich wissen. Vielleicht reicht das ja, um am Sonntag ins EM-Finale einzuziehen, wo Gastgeber Niederlande oder England wartet. Und sonst beginnt eben morgen die neue Zeitrechnung.

Gefeiert wird so oder so, und Viktoria Schnaderbeck hofft, wenigstens diesmal auch dabei sein zu können. Nach dem Viertelfinale gegen Spanien musste sie zum Dopingtest und versäumte die Polonaise, nach Siegen mittlerweile ein Ritual im ÖFB-Team. Das soll sich wiederholen, hofft sie. Und familiär, das sei den ÖFB-Damen gesagt, wäre nach einem Halbfinalsieg gar nichts mehr. Dann wäre es wohl so wie bei den Herren, nur mit etwas mehr Erfolg.