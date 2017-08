Von Thomas Mair

Innsbruck — Bei der 0:1-Heimniederlage in der Vorwoche gegen Altachs Amateure sah Kufsteins Trainer Markus Duftner erstmals eine funktionierende Mannschaft, am Samstag durfte der 39-Jährige nach dem torlosen Remis in Anif den ersten Zähler als Chefcoach des Westligisten bejubeln.

Gegen den Vorjahresmeister war den Festungsstädtern von vielen eher eine sportliche Watsch'n als ein Punktgewinn zugetraut worden. Doch Treichl und Co. nutzten den frühen Platzverweis gegen den Anifer Marco Oberst (13.). „Die Rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt. Anif war mit einem Mann weniger immer noch sehr stark, es war ein hartes Stück Arbeit", sprach Duftner von einer soliden Defensivleistung seiner Elf, die lediglich die vorhandenen Kontersituationen nicht nutzen konnte.

Den Kufsteinern steht noch viel Arbeit bevor. Das Ausrufezeichen beim Titelmitfavoriten macht die kommenden Schritte aber um einiges leichter. „Mich freut es in erster Linie für die Mannschaft, dass sie sich belohnt hat und wir angeschrieben haben", meinte Duftner.

Zum ersten Mal in dieser Saison voll angeschrieben hat der SV Wörgl, der Vorarlbergs Aufsteiger Alberschwende mit 2:0 besiegte und den ersten Saisonsieg besiegelte. Nach der 0:6-Abfuhr in der Vorwoche in St. Johann war Trainer Denis Husic noch sprachlos ob der katastrophalen Leistung seiner Elf. Am Samstag rehabilitierten sich seine Jungs und durften ihn wieder herzen. So wie Dejan Kostadinovic (19.), der nach seinem Tor zur 1:0-Führung schnurstracks in Husics Arme lief.

Die Unterländer spannten die 450 Zuschauer aber lange auf die Folter, denn der erlösende Treffer durch Yigit Baydar zum 2:0-Endstand fiel erst in der Schlussphase. „In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft eine sensationelle Leistung abgeliefert und das 2:0 war eine Frage der Zeit", resümierte Husic, der nun wieder eine Woche besänftigt sein dürfte.