Von Tobias Waidhofer

Innsbruck, Wörgl — In der Westliga deutete am Samstag lange vieles auf einen Tiroler Feiertag hin. Während Kufstein und die Wacker Amateure siegten, mussten Kitzbühel und Wörgl jeweils späte Ausgleichstreffer hinnehmen. Mit unterschiedlichen Gefühlen:

Während bei Wörgl-Trainer Denis Husic nach dem 1:1 gegen den SV Wals-Grünau die Freude über den Zähler überwog („Die sind besser als wir, so ehrlich muss man sein"), war Kitzbühel-Coach Alex Markl kaum zu beruhigen: „Das war ein Betrug an meiner Mannschaft." Stein des Anstoßes war Schiedsrichter Christian Struz. „Der hat die komplette zweite Halbzeit gegen uns gepfiffen." Höhepunkt war ein Elfmeter für Dornbirn in der 94. Minute, der schlussendlich den 2:2-Ausgleich bedeutete.

Mit dem Flair von sieben (Jung-)Profis (Pointner, Pirkl, Egbe, Galle, Hamzic, Rieder, Yilmaz) in der Startformation ließen die Wacker-Fohlen Seekirchen beim 3:0-Sieg keine Chance. Kufstein (siehe Kasten rechts) siegte in Alberschwende.

Schon am Freitagabend hatte Schwaz 0:1 gegen St. Johann verloren. Auf der Trainerbank saßen dabei Stefan Plattner und Sebastian Huber. Und das tat das Duo ein letztes Mal: Ab Montag übernimmt der langjährige Torjäger Bernhard Lampl (bisher IAC). Schon am Dienstag leitet der Ur-Schwazer das Team im Nachholspiel gegen die Altach Amateure an.