Von Tobias Waidhofer

Wattens – Dass bei der WSG Wattens in Sachen Offensivspiel vieles an Benni Pranter hängt, ist nichts Neues. Die Nummer sieben wurde am Freitag aber beinahe zur tragischen Figur: Zuerst traf er zum 2:2-Ausgleich (83.), dann verschuldete Pranter einen Elfmeter, den Keeper Ferdinand Oswald in der 90. Minute stark aus dem Eck holte.

Aber von Anfang an: Zu Beginn wirkte die WSG gehemmt. Blau Weiß Linz erwischte den besseren Start und ging durch Florian Templ bereits nach sechs Minuten in Führung. Vorausgegangen war eine Wattener Defensivarbeit, die vor allem bei David Gugganig diesen Namen nicht verdiente.

Doch in der Folge kamen die Tiroler besser ins Spiel: Ein Schuss von Flo Toplitsch (10. Minute) ging noch vorbei, bei einem Versuch von Benni Pranter musste Linz-Keeper Hankic dann eingreifen (15.). Kovacec vergab nach starker Buchacher-Flanke die bis dahin beste WSG-Chance (36.). Dann kamen wieder die Oberösterreicher: Keeper Oswald rettete ganz stark gegen Samuel Oppong (28.), in der 35. Minute traf Manuel Hartl aber nach einer Ecke zum 0:2.

Und wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Man könnte es auch Unvermögen nennen. Denn so eine Chance, wie sie Florian Toplitsch kurz vor der Halbzeit vorfand, muss man eigentlich in Zählbares verwandeln. Die Unsicherheit war zu greifen. In Minute 51 war die WSG zurück im Match. Nach einem Toplitsch-Seitenwechsel war Jurdik bei einem Buchacher-Stanglpass zur Stelle – 1:2. Doch so richtiger Druck wollte sich vorerst nicht entwickeln. Startschuss war dann ein Gugganig-Lattenkopfball (65.). In der 73. Minute traf Joker Katnik erneut die Latte. Es schien nicht sein zu wollen. Auf der anderen Seite verpasste ­Templ die Entscheidung (77.). Und das sollte sich rächen: In der 83. Minute verwirrte ein schnell ausgeführter Toplitsch-Freistoß die Linzer so sehr, dass Pranter eine Kombination zum hochverdienten 2:2-Ausgleich abschließen konnte. Doch damit nicht genug: In der 89. Minute foulte Pranter Kerschbaumer, den fälligen Elfmeter parierte Keeper und Kapitän Oswald bravourös – eine Achterbahnfahrt par excellence. Die aber Kraft für die kommenden Aufgaben geben sollte ...