Damir Buric hat wenige Stunden nach dem 5:0-Auswärtserfolg in Mattersburg Fußball-Bundesligist Admira verlassen. Der 53-jährige Kroate übernimmt die SpVgg Greuther Fürth, die in der 2. deutschen Bundesliga nach fünf Runden mit nur einem Zähler Schlusslicht ist. Sein Nachfolger wird bis auf weiteres der bisherige Sportdirektor Ernst Baumeister, wie die Admira am späten Samstagabend mitteilte. (APA)