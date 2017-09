Von Wolfgang Müller und Tobias Waidhofer

Innsbruck – Eigentlich wollte der FC Wacker die magere Auswärtsbilanz aufpolieren und zum Abschluss des ersten Quartals mit drei Punkten aus Floridsdorf zurückkehren. Daher konnte Trainer Karl Daxbacher trotz 45-minütiger Unterzahl dem 1:1 beim Schlusslicht nichts abgewinnen: „Es waren zwei verlorene Punkte.“ Was Goalie Christopher Knett im Sky-Interview etwas anders sah: „Nachdem wir kurz vor der Halbzeit eine Rote Karte kassierten, sind wir mit dem Punkt zufrieden.“

Der Ausschluss von Matthias Maak unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff brachte die biederen Floridsdorfer jedenfalls zurück ins Spiel. „Der Platzverweis war in Ordnung. Er hat nur den Fuß getroffen“, bestätigte Daxbacher

die Entscheidung des Schiedsrichters. Damit bleibt die Auswärtsbilanz der Tiroler mit nur einem Sieg, zwei Remis sowie zwei Niederlagen und einem negativen Torverhältnis (7:10) für einen Aufstiegskandidaten sehr bescheiden.

Die Quartalsbilanz fällt für den FCW-Trainer daher weder sonderlich euphorisch, aber auch nicht negativ aus. „Wir liegen auf dem Relegationsplatz, was nicht so schlecht ist. Fakt ist, dass wir in diesen neun Runden zu wenig Punkte machten. Die Meisterregel lautet normalerweise doppelte Punkteanzahl der Spiele. Da liegen wir nicht im Soll. Das müssen wir eben im zweiten Quartal aufholen.“ Positiv ist die Heimserie. Das Tivoli entwickelt sich wieder zu einer Festung: Drei Siege, ein Remis, Torverhältnis 7:2 – das kann sich sehen lassen.

Auch Alfred Hörtnagl sieht seine Profis auf einem Weg, der ans Ziel führen kann. „Wir sind auf Kurs. Man kann schon eine Entwicklung erkennen. Nur müssen wir einfach noch stabiler werden, um im zweiten Quartal jene Punkte aufzuholen, die uns im ersten fehlen.“ Was Wackers General Manager positiv stimmt? „Dass die Mannschaft nach Rückschlägen Reaktion zeigte.“ Außerdem kommt Hörtnagl, der hofft, dass sich Kapitän Christoph Freitag von seiner „verschleppten Gehirnerschütterung“ erholt, nach dem ersten Quartal zum Schluss, dass der FC Wacker jeden Gegner schlagen kann: „Das Potenzial ist da, an der Stabilität müssen wir noch feilen.“

Einig sind sich Trainer und Manager, dass in dieser Liga alles eng beisammen liegt und jedes Spiel ein Kraftakt bleiben wird. Gelegenheit, voll zu punkten, bietet sich für den FC Wacker bereits am Dienstag im Heimspiel gegen BW Linz.

„Gefühlter Sieg“ für die WSG

Dass eine Quartalsbilanz immer relativ ist, zeigt der Blick auf die WSG Wattens. Zwar sind die Tiroler nach dem ersten Meisterschaftsviertel nur Vorletzter, haben aber mit sieben Punkten nur zwei Zähler weniger als vor einem Jahr.

Trotzdem war der Punkt beim 2:2 gegen BW Linz nach fünf Niederlagen in Serie Gold wert. Es wäre „schon ein großer Stein“ gewesen, der Trainer Thomas Silberberger nach dem Thriller von Wattens vom Herzen gefallen war. „Das war wahnsinnig wichtig für die Moral. Das kann Signalwirkung haben.“ Denn irgendwie hat die WSG gestern 2:2 gewonnen. „Mit diesem Spielfilm ist es ein gefühlter Sieg für uns.“ Erst in der 83. Minute hatte Benni Pranter zum Ausgleich getroffen, um in der 89. Minute einen Elfmeter zu verschulden.

Danken konnte der „Benni“ Keeper Ferdl Oswald, der als Elferkiller fungierte, und den Zähler so festhielt. Auch weil sich die Wattener gut vorbereitet hatten. „Der Hinum schießt immer in die gleiche Ecke. Das hat das Videostudium gezeigt“, weiß Silberberger. Der gefeierte Bayer selbst gab sich zurückhaltend: „Ich bin dafür da, dass ich manchmal einen Ball halte. Es war auch eine gute Videoanalyse. Ich wusste, wo er hinschießen wird.“

Personell setzte Silberberger gestern in der Mittelfeldzentrale auf den 19-jährigen Franzosen Roger Tamba, der bei seinem Heimdebüt nervös wirkte, aber ansatzweise schon zeigte, dass er der Mannschaft vor allem fußballerisch einiges geben kann.

Gar nicht im Kader war dagegen Drazen Kekez. Während seine Kollegen den Negativlauf in der Sky Go Ersten Liga stoppten, stand der 22-Jährige in der Tiroler Liga bei Wattens II auf dem Platz. Ein Signal an die Mannschaft? „Nein“, antwortet Trainer Silberberger. Vielmehr sei die Ausländerregel dafür verantwortlich. Denn während der Doppelstaatsbürger (Österreich/Kroatien), der in Tirol aufgewachsen ist, als U22-Spieler noch als Österreicher galt, ist dieser Status nun dahin. „Sinnlos“, findet nicht nur Silberberger diese Regel. Vor der Länderspielpause hatte in Ried David Zimmerhofer in den sauren Apfel beißen müssen, diesmal eben Kekez. Insgesamt dürfen nur sechs Ausländer auf dem Spielbericht stehen, sonst fällt die Partizipation am Österreicher-Topf flach. Auf gut deutsch: Man müsste auf Geld verzichten.

Der nächste Gegner heißt übrigens Hartberg. Schon am Dienstag startet das zweite Meisterschaftsviertel.