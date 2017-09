Barcelona/Madrid – Der FC Barcelona rund um den fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi hat seinen furiosen Saisonstart in der Primera División auch am dritten Spieltag fortgesetzt. 5:0 (2:0) lautete am Samstagabend der Endstand im Stadtderby gegen Espanyol Barcelona - vor allem dank eines Dreierpacks von Spielmacher Messi und einer glänzenden Vorlage des Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé, der in der 68. Minute unter großem Applaus sein Debüt im Camp Nou feierte. „Derby Delight“, jubelte der Club auf seiner Homepage.

Barça führt die Tabelle nun souverän mit neun Punkten an, der ewige Rivale Real Madrid hinkt nach einem enttäuschenden 1:1 (1:1) gegen UD Levante hinterher. Vor den Sonntagsspielen lag der Meister mit fünf Punkten nur auf dem sechsten Platz. „Messi und Co. sehen Madrid nur noch im Rückspiegel“, stichelte die Zeitung „Sport“.

Luis Suárez, der nach einem perfekten Pass von Dembélé zum 5:0 getroffen hatte, betonte: „Das waren ganz wichtige Punkte für uns, um etwas Abstand zwischen uns und unsere größten Rivalen zu bringen.“

22 Minuten bei der Premiere

Apropos Dembélé: Der Franzose, der nach dem Rekordwechsel von Neymar zu Paris Saint-Germain dessen Trikotnummer 11 übernommen hat, stand zwar nur 22 Minuten auf dem Platz - aber in der kurzen Zeit ließ er bereits sein großes Potenzial aufblitzen. „Aus seinen elf Ballberührungen gingen fünf gute Pässe hervor“, rechneten die Katalanen nach dem Match vor und sprachen von einem „tollen Debüt“. „Mehr kann man in einer halben Stunde nicht erwarten“, lobte auch die Zeitung „Mundo Deportivo“.

Coach Ernesto Valverde bekräftigte nach der Partie erneut, man setze „große Hoffnungen“ in den 20-jährigen Jungstar. Jedoch solle er schrittweise in den Wettbewerb eingebracht werden.

Messi überragend

Nur einer bekam noch mehr Lob: Lionel Messi, das Ausnahmetalent. Die ersten drei Tore erzielte der Argentinier in der 26., 35. und 67. Minute im Alleingang. «Messi macht Barça stark», jubelte das Sportblatt «Marca» und meinte: «Solange Messi seinen Appetit behält, wird man im Camp Nou nicht hungern.»

Weniger schön war der Samstag für Real-Mittelfeldstar Toni Kroos, obwohl er im Bernabéu-Stadion ein Jubiläum feierte: Das Spiel gegen UD Levante war seine 100. Partie in La Liga. Mit einem Eckball in der 36. Minute bereitete der Deutsche zwar das 1:1 vor, doch zum Siegtreffer reichte es für den Favoriten nicht. Den Königlichen fehlt spürbar Cristiano Ronaldo, der für fünf Spiele gesperrt ist. (dpa)