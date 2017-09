London, Leipzig – Für Borussia Dortmund kommt der Auftakt in der Champions League bei Tottenham Hotspur einem Endspiel gleich, für Neuling RB Leipzig ist die Premiere in der Königsklasse gegen Vorjahres-Halbfinalist AS Monaco ein Festtag. Im Kräftemessen mit Europas Fußball-Elite verbindet die beiden höchst unterschiedlichen deutschen Fußball-Bundesligisten jedoch das gleiche Ziel – drei Punkte.

„Ich halte die Partie gegen Tottenham für das schwerste Spiel der zweiten Jahreshälfte“, sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball vor der Rückkehr in den Fußball-Tempel Wembley. Gut vier Jahre nach der bitteren 1:2-Finalniederlage gegen Bayern München wollen es die Dortmunder heute Mittwoch (20.45 Uhr/live ZDF und Sky) besser machen und mit einem Sieg beim englischen Vizemeister die Weichen zum Weiterkommen in der Hammergruppe H stellen.

„Wir sind eine erfahrene Champions-League-Mannschaft, die trotz hochkarätiger Gegner das Ziel haben sollte, die Gruppenphase zu überstehen“, sagte Taktgeber Nuri Sahin dem Kicker. Ein Erfolg in London könnte Mut für das nicht minder knifflige Kräftemessen zwei Wochen später mit Titelverteidiger Real Madrid machen. „In solchen Gruppen werden Helden geboren“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Nichts zu verlieren hat RB Leipzig. Der Vizemeister will gegen Monaco (20.45 Uhr/live ORF eins und Sky) den Beweis antreten, auch mit einer jungen und unerfahrenen Mannschaft in der Königsklasse bestehen zu können. Beim ersten internationalen Auftritt einer Leipziger Mannschaft seit fast 29 Jahren – im November 1988 verlor der 1. FC Lok Leipzig im UEFA-Pokal gegen den SSC Neapel (0:2) – fordert Sportdirektor Ralf Rangnick „eine Leistung am Limit“.

Umso wichtiger wäre für die Truppe von Ralph Hasenhüttl ein Einsatz des Leistungsträgers Naby Keita. Der in der kommenden Saison für 70 Millionen Euro nach Liverpool wechselnde Mittelfeldspieler konnte wegen Adduktorenproblemen nicht mit der Mannschaft trainieren. Die Physiotherapeuten arbeiten rund um die Uhr ...

Gegen Monaco soll aber vor allem Sturm-Ass Timo Werner als Trumpf stechen. Der zuletzt überragende Nationalspieler hat angeblich sogar schon das Interesse von Real Madrid geweckt. Nach Angaben der spanischen Sportzeitung AS wollen die Königlichen den 21-Jährigen für die nächste Saison verpflichten. Werners Vertrag läuft jedoch bis 2020 – ohne Ausstiegsklausel. (TT, dpa)