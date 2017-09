Die UEFA ermittelt nach einem Vorfall in der Champions League gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow. Bei Celtics Heimniederlage gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (0:5) hatte ein Fan in der ersten Halbzeit den Platz gestürmt und offenbar versucht, den Pariser Profi Kylian Mbappe zu treten. Der Angreifer wurde anschließend von Sicherheitskräften abgeführt.

Der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarausschuss der UEFA wird den Fall am 19. Oktober behandeln. Bereits im Juli hatte Celtic umgerechnet knapp 23.000 Euro Strafe bezahlen müssen, weil Anhänger des Clubs in der Champions-League-Qualifikation gegen Linfield ein „unangemessenes Transparent“ gezeigt hatten.

In den vergangenen Jahren wurde der schottische Spitzenclub wiederholt für das Fehlverhalten seiner Anhänger in europäischen Wettbewerben bestraft. (APA)