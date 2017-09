Österreichs U16-Nationalelf hat ein Testspiel gegen Deutschland am Mittwoch in Hippach mit 1:2 verloren. Das deutsche Wunderkind Youssoufa Moukoko erzielte beide Tore für die Gäste. Der zwölfjährige Stürmer sorgt im deutschen Nachwuchs derzeit für Furore. Beim Stand von 0:1 trafen die Österreicher per Elfmeter die Stange, nach der Pause schaffte Julian Selmeister den Anschlusstreffer (64.). (APA)