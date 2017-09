Austria Wien: Die Austria will zuhause im ersten Aufeinandertreffen mit Italiens Topclub AC Milan nicht in Ehrfurcht erstarren. Zum Startschuss in die Europa-League-Gruppenphase treten die Wiener heute (19 Uhr/Puls 4) als klarer Außenseiter im Wiener Happel-Stadion an, wollen in dieser Rolle aber überraschen. „Wir haben nichts zu verlieren, aber sehr viel zu gewinnen“, umriss Florian Klein das Motto.

Vor dem Duell mit dem siebenfachen Champions-League-Sieger und 18-fachen italienischen Meister spricht die Ausgangslage klar für die Gäste. Milan hat im Sommer um über 230 Millionen Euro eingekauft. Der Club will sich nach vier Saisonen ohne Europacup-Teilnahme international wieder präsentieren. Das Interesse scheint groß. Laut UEFA-Angaben werden 62 TV-Kanäle die Partie in Wien live übertragen. Die Austria erwartet 30.000 bis 40.000 Besucher im Prater-Oval.

„Das ist für jeden Spieler ein Highlight. Die Chance, sich selbst zu beweisen, dass man mithalten kann“, sagte Klein. Zuletzt spielte die Austria ebenfalls gegen einen Serie-A-Club vor ähnlicher Kulisse. Im November des Vorjahres siegte die AS Roma mit 4:2, nachdem die Austria zuvor ein 3:3 in Rom bejubelt hatte. Aus dem damaligen Erfolgserlebnis schöpfen die Austrianer Mut.

„Gegen eine Top-Mannschaft ist es immer schwer, seinen Stempel aufzudrücken. Aber wir wollen das versuchen“, sagte Trainer Thorsten Fink. So würde es nichts bringen, sich vor dem eigenen Gehäuse einzuigeln. „Wir können uns nicht nur auf Konter verlassen. Wir brauchen auch Ballbesitzphasen, sonst werden sie uns erdrücken“, betonte Fink. Bis auf die Lazio-Pleite (1:4) hatte Milan in zuvor sechs Pflichtspielen dieser Saison rund um Abwehrchef Leonardo Bonucci nur ein Gegentor einstecken müssen.

Salzburg: Die Gruppenphase der Europa League ist für Red Bull Salzburg Champions-League-Trostpflaster wie Pflichtprogramm zugleich. Heute (21.05 Uhr/live Sky) beginnt bei Guimaraes die Kür im „Heimrevier“: Mit sieben Teilnahmen sind die „Bullen“ mit Steaua Bukarest Rekordstarter. Viermal schaffte man den Sprung in die K.-o.-Phase, zweimal (2009/10 ohne Punktverlust, 2014/15 mit fünf Siegen, einem Remis) sogar als Gruppensieger.

In Portugal ist man Favorit, auch wenn Trainer Marco Rose betont: „Wir sind gewarnt.“ Rose führte dabei nicht nur die „Spielstärke“, sondern auch die jüngsten Personalia des noch titellosen Traditionsclubs (1983

84 trainiert von Hermann Stessl) ins Treffen. „Guimaraes hat sich kurz vor Ende der Transferzeit nochmal verstärkt und vier neue Spieler geholt“, erklärte Rose. Einer davon, der 23-jährige Sebastian Rincon, sorgte am Sonntag mit einem Treffer bei seinem Debüt für Vitorias 1:0-Sieg über Boavista Porto. Der Sohn der kolumbianischen Fußballlegende Freddy Rincon ist nur einer von 16 Legionären im 25-Mann-Kader der Portugiesen.

Rose plagten vor dem Spiel vor allem in der Innenverteidigung kleinere Sorgen. Es könnte an der Seite von Duje Caleta-Car zu einem „Bullen“-Debüt kommen. Sowohl der 19-jährige französische Neuzugang Jerome Onguene als auch Youth-League-Sieger Luca Meisl (18) traten die Reise an.

1. FC Köln: Peter Stöger hat die Geißböcke nach 25 Jahren wieder in den Europacup geführt, heute gibt der deutsche Traditionsclub unter der Regie des Wiener Trainers sein Comeback. Die Euphorie vor dem Auftaktspiel bei Arsenal ist trotz des Fehlstarts in der Bundesliga groß. Köln legte mit drei Niederlagen und 1:7 Toren als Tabellenletzter den schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte hin. „Wir können in Selbstmitleid verfallen oder jede Aufgabe als Chance sehen“, sagt Stöger: „Wir wollen dort gewinnen, sonst bräuchten wir gar nicht hinzufliegen.“ Die Vorfreude der Fans ist enorm: 20.465 Kartenwünsche gingen beim Club ein. Obwohl der Verein nur 2900 Tickets erhielt, reisen mehr als 10.000 Köln-Fans nach London. (APA, dpa)