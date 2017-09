Dreierpack bescherte Jamnig ruhigen Schlaf

Von Florian Madl

Innsbruck – Der Ball lag im Wohnzimmer und Florian Jamnig zufrieden im Bett. „Normalerweise tust du dir nach so einem Abend schwer mit dem Einschlafen, aber diesmal war es richtig entspannend“, gestand der Mieminger nach seinen drei Toren gegen Blau-Weiß Linz. Der 26-Jährige hatte sich das Spielgerät geangelt, wie es Torjäger nach solchen Auftritten gerne tun. Ein Souvenir, von dessen Geschichte er noch seinen Enkeln erzählen kann.

Was für ein Kontrast zum Vorjahr, als er unter dem damaligen Trainer Maurizio Jacobacci zwischenzeitlich abgemeldet war. Kopfzerbrechen hätte ihm das nie bereitet: „Ich weiß ja, wie es im Fußball rennt“, winkt Jamnig ab. Er habe versucht, das Positive mitzunehmen und zusätzlich zum Vereinstraining mit einem Sportphysiotherapeuten an seiner Fitness zu arbeiten. Dass es bei seinem Teamkollegen Zlatko Dedic, der fürs Toreschießen zuständig wäre, augenblicklich nicht läuft, bedauert er: „Man sieht in vielen Szenen seine Klasse. Schade, dass er sich momentan nicht selbst mit einem Tor belohnen kann.“ Ein Indiz jedenfalls für den Teamspirit, der laut Jamnig „so groß wie lange nicht“ ist. Und auch die Situation seiner Wattener Ex-Kollegen hat er nicht übersehen: „Für jene, mit denen ich bei der WSG eng befreundet bin, tut’s mir weh. Aber uns als Team juckt der Vergleich, wer die Nummer eins ist, nicht.“

Den Druck, punkten zu müssen, kennt der Mieminger seinerseits bestens, allerdings: „Mir ist Druck lieber, als ich habe keinen. Druck resultiert daraus, dass man erfolgreich ist, sonst geht es ja nur um die goldene Ananas.“ Heuer geht es um nichts weniger als die Rückkehr in die heimische Fußball-Elite. Und nichts mehr als das wünscht sich Flo Jamnig: „Es wäre mein größter Traum, mit Innsbruck in der Bundesliga zu spielen.“

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, das Vertrauen seines Trainers Karl Daxbacher ist ihm jedenfalls gewiss: „In der Vergangenheit, als Trainer des Wacker-Gegners, war Flo immer ein großes Thema bei den Besprechungen.“ Doch der Niederösterreicher will sich nicht lange mit dem Sieg gegen BW Linz aufhalten: „Wir müssen weiter punkten. Spiele wie das 2:2 gegen den FAC zeigten uns, dass wir nicht über den anderen stehen.“ Schon heute reist sein Team nach Kapfenberg, nach dem 0:0 im Hinspiel sicher kein Selbstläufer. Aber umso leichter mit einem Florian Jamnig, der einen Lauf hat ...

Wattens sucht den Weg aus der Krise

Von Alex Gruber

Wattens – Wenn man kein Glück hat, kommt meistens noch Pech dazu. Als wäre die 1:2-Niederlage in Hartberg mit dem späten Siegtreffer der Hausherren nicht schon Strafe genug, rauschte die WSG Wattens am Heimweg nach Tirol auch noch in eine gesperrte Autobahn und war nach Umfahrung erst kurz vor vier Uhr morgens zuhause.

„Langsam kommt fast alles zusammen“, stellte Sportmanager Stefan Köck gestern fest. Damit meinte er aber weniger die Verkehrsprobleme als vielmehr fehlendes Spielglück (u. a. Benni Pranters Lattentreffer beim Stand von 0:0), schwere Abwehrfehler (Zimmerhofer vor dem 1:2) und den Verletzungsteufel, der ständig neue Opfer findet. Nach Sandro Neurauter (Bänderriss in der Schulter) und Michael Steinlechner (Riss in der Netzhaut) müssen die Kristallstädter wohl auch längere Zeit auf den dritten Innenverteidiger verzichten. Eine MRT-Untersuchung machte bei Stefano Pellizzari ein Patellaspitzensyndrom ausfindig, Dino Kovacec muss mit einer Zerrung in den Adduktoren gegen Liefering morgen definitiv ebenfalls passen. „Wir haben gewusst, dass es nach der starken Vorsaison genauso in die andere Richtung gehen kann. So extrem haben wir es aber natürlich nicht erwartet“, gibt Köck zu, um gleich anzufügen: „Die Situation ist in gewisser Weise auch interessant. Jeder Einzelne, ob Spieler, Trainer oder Manager, kann an so einer Aufgabe auch wieder wachsen.“

Der Siegtreffer der Steirer – David Zimmerhofer beförderte den Ball zuvor nicht wirklich aus der Gefahrenzone – wird vor dem morgigen Heimspiel gegen Liefering sicher angesprochen: „In dieser Phase waren wir teilweise wieder vogelwild, und so wird’s im Profifußball schwierig“, spielte Köck auch auf andere verlorene, taktische Anweisungen an.

Der WSG-Querlauf ist nach sieben Spielen ohne Sieg, darunter sechs Niederlagen, Fakt. Ebenso wie der Rückstand zum FC Wacker. „Darauf brauchen wir nicht schauen. Wir müssen schauen, dass wir wieder in die Gänge kommen.“ Köck erinnert daran, den warnenden Zeigefinger im Sommer gehoben zu haben: „Da habe ich dann gehört, dass ich ein Schwarzmaler sei.“ Realist, der das Fußball-Geschäft kennt, trifft wohl viel eher zu.

Morgen geht’s gegen Lieblingsgegner Liefering (keine Niederlage in der Vorsaison).Köck: „Aber außer der Statistik spricht alles gegen uns.“