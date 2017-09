Von Alex Gruber

Innsbruck – „Die Bilanz spricht nicht für mich“, lachte Wackers Teammanager Gogo Feistmantl, ehe er gestern als erfahrener Reiseleiter den Bus nach Kapfenberg bestieg. Natürlich spielte er mit einem Augenzwinkern auf die bisherige Bilanz in den fünf Auswärtspartien an. Einen Sieg gab’s „nur“ beim Derby in Wattens, insgesamt fünf Zähler sind ausbaufähig.

Coach Karl Daxbacher, der weiter auf Christoph Freitag verzichten muss, dafür aber wieder auf den zuletzt gesperrten Matthias Maak zurückgreifen kann, wollte eines gleich klarstellen: „Für Euphorie gibt es gar keinen Anlass, es zählt höchste Konzentration Runde für Runde. Wenn wir am Ende der Saison aufsteigen, dann darf Euphorie ausbrechen. Jetzt brauchen wir aber in jedem Match eine Top-Einstellung.“

Der Kapfenberger SV ist nicht mehr mit jenem Team zu vergleichen, das sich zu Saisonbeginn ein 0:0-Remis im Tivoli ermauert hat. „Seit dem Trainerwechsel sind sie unter einem Tiroler Trainer – das muss man ja auch einmal sagen – eine Klasse stärker“, streut Daxbacher KSV-Coach Stefan Rapp Rosen. Der antwortet ebenso launig: „Ich freue mich, wenn ich ihm die Hand schütteln darf.“

Rapp weiß um Wackers Stärken und Tempo aus der zweiten Reihe (Jamnig, Rakowitz). „Wenn wir ihnen zu viel Raum geben, werden wir bestraft.“ Das Match gegen den Ex-Klub – Rapp war unter Walter Kogler einst im schwarzgrünen Trainerstab – will er emotional aber nicht hochstilisieren: „Innsbruck ist meine Geburtsstadt und bei Wacker habe ich selbst den Nachwuchs durchlaufen. Sonst betrachte ich das aber ganz nüchtern, das ist nicht das Spiel des Jahres.“

Zurück zu den Wurzeln kehrt heute auch Wackers Defensivkraft Albert Vallci, der in Jugendjahren die Kapfenberger Fußballschule durchlief. Der 22-jährige Steirer könnte heute wieder links oder im Abwehrzentrum agieren: „Das ist ganz egal – ich spiele da, wo mich der Trainer braucht.“ Im Kollektiv will man heute wieder Größe beweisen.